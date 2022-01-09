«Мое любимое число». Барный протест против QR-кодов собрал 69 заведений

Количество заведений общепита и досуга в Петербурге, которые заявили, что не будут требовать у посетителей QR-коды на входе, достигло 69. Об этом в своем Instagram 9 января рассказал скандально известный петербургский предприниматель и ресторатор Александр Коновалов.
«Все сложнее уместить список заведений, пускающих к себе БЕЗ Qr-кода в одном посте? Друзья! Огромное СПАСИБО Вам за поддержку, за тёплые слова и за РЕПОСТЫ! Они ОЧЕНЬ ВАЖНЫ... Нас уже 69! (мое любимое число?) Каждый день нас становится БОЛЬШЕ!» — написал бизнесмен (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.).
Коновалов — один из наиболее медийных противников введения системы QR-кодов в качестве пропуска в общественные места.
В Петербурге с 2 января вступила в силу новая версия противоэпидемиологических правил: непродуктовые магазины, общепит, учреждения культуры, досуга, бассейны и фитнес-центры, гостиницы, брачные церемонии и спортивные мероприятия (на которых более 40 человек) открыты только посетителям с QR-кодами, свидетельствующими, что человек переболел коронавирусом или сделал прививку.
В понятном изложении посмотреть, куда и как пускают, можно здесь.