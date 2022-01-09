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«Мое любимое число». Барный протест против QR-кодов собрал 69 заведений

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Количество заведений общепита и досуга в Петербурге, которые заявили, что не будут требовать у посетителей QR-коды на входе, достигло 69. Об этом в своем Instagram 9 января рассказал скандально известный петербургский предприниматель и ресторатор Александр Коновалов.

«Все сложнее уместить список заведений, пускающих к себе БЕЗ Qr-кода в одном посте? Друзья! Огромное СПАСИБО Вам за поддержку, за тёплые слова и за РЕПОСТЫ! Они ОЧЕНЬ ВАЖНЫ... Нас уже 69! (мое любимое число?) Каждый день нас становится БОЛЬШЕ!» — написал бизнесмен (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.).

Коновалов — один из наиболее медийных противников введения системы QR-кодов в качестве пропуска в общественные места.

В Петербурге с 2 января вступила в силу новая версия противоэпидемиологических правил: непродуктовые магазины, общепит, учреждения культуры, досуга, бассейны и фитнес-центры, гостиницы, брачные церемонии и спортивные мероприятия (на которых более 40 человек) открыты только посетителям с QR-кодами, свидетельствующими, что человек переболел коронавирусом или сделал прививку.

В понятном изложении посмотреть, куда и как пускают, можно здесь.

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Комментарии (35)

266332656
Ковид очень особый вирус, когда надо отступает, когда надо снова атакует. Другие болезни словно пропали, в аптеках полно людей не понимающих, что за препараты они берут и от чего. Еду купить можно, а одежду нет, ходите голые и без трусов, чтобы наверняка заболеть. Маски, коды, вакцины и ни одна страна ещё не избавилась от этой заразы. Так действительно ли эти меры действенны или это большой эксперимент и плевок в море, чтобы скрыть более серьёзные проблемы.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Никто не имеет право наводить на гражданина свой цифровой сканер данных без согласия этого гражданина на передачу\перекачку его персональных данных куда-то там по цифровым каналам передачи данных без согласия этого гражданина в соответствии с законом о защите персональных данных гражданина РФ.
Ushat Pomoev
А вот интересно: мне одному кажется унизительной и оскорбительной сама идея походов в рестораны/театры/магазины по медицинской справке? Что дальше? Ношение с собой баночек с анализами? "Вот это - мое, а это - моей девушки. Проверьте, пожалуйста, на яйца глист и можно, мы покушаем в вашем кафе?"
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