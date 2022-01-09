«Мое любимое число». Барный протест против QR-кодов собрал 69 заведений

Количество заведений общепита и досуга в Петербурге, которые заявили, что не будут требовать у посетителей QR-коды на входе, достигло 69. Об этом в своем Instagram 9 января рассказал скандально известный петербургский предприниматель и ресторатор Александр Коновалов.



«Все сложнее уместить список заведений, пускающих к себе БЕЗ Qr-кода в одном посте? Друзья! Огромное СПАСИБО Вам за поддержку, за тёплые слова и за РЕПОСТЫ! Они ОЧЕНЬ ВАЖНЫ... Нас уже 69! (мое любимое число?) Каждый день нас становится БОЛЬШЕ!» — написал бизнесмен (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.).