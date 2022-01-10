СМИ: Елена Проклова госпитализирована в реанимацию в Москве

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова госпитализирована с инсультом в Москве. Об этом 10 января сообщает Пятый канал.



По данным издания, актриса якобы пожаловалась на сильное головокружение и повышенное давление. МРТ головного мозга, по информации Пятого канала, показала инсульт. Ее состояние оценивается как средней тяжести, актрису перевели в реанимацию.



Елена Проклова прославилась ролью стюардессы Ларисы Ивановны в «Мимино» Данелии, а также ролями в фильмах «Собака на сене», «Гори, гори, моя звезда», «Капитанская дочка», «Будьте моим мужем», «Мы жили по соседству» и других.

