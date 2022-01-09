Детский омбудсмен в Казахстане сообщила о гибели трех детей во время беспорядков

Во время беспорядков в Казахстане погибли трое несовершеннолетних. Информацию 9 января подтвердила уполномоченная по правам ребенка республики Аружан Саин, сообщают РИА Новости.



Четырехлетняя девочка погибла в Алма-Ате 7 января во время обстрела, она скончалась от выстрела в голову, ее старшая сестра также пострадала и находится в реанимации.

В этот же день в результате обстрела автомобиля в больницу в ранениями попали мужчина и его 15-летний ребенок, последнего спасти не удалось. 5 января во время прогулки с родителями в результате огнестрельного ранения погиб 11-летний подросток.