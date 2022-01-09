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Детский омбудсмен в Казахстане сообщила о гибели трех детей во время беспорядков

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Во время беспорядков в Казахстане погибли трое несовершеннолетних. Информацию 9 января подтвердила уполномоченная по правам ребенка республики Аружан Саин, сообщают РИА Новости.

Четырехлетняя девочка погибла в Алма-Ате 7 января во время обстрела, она скончалась от выстрела в голову, ее старшая сестра также пострадала и находится в реанимации.

В этот же день в результате обстрела автомобиля в больницу в ранениями попали мужчина и его 15-летний ребенок, последнего спасти не удалось. 5 января во время прогулки с родителями в результате огнестрельного ранения погиб 11-летний подросток.

Всего с начала массовых протестов в стране погибли 164 человека, больше всего жертв — 103 погибших — было в Алма-Ате.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими.

5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков.

Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

Всего, по последним данным, за участие в беспорядках задержаны 4 400 человек, 26 протестующих убиты. В столкновениях погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 пострадали. Общей информации о жертвах среди гражданского населения пока нет. Известно, что в Алма-Ате от выстрела в голову погибла четырехлетняя девочка, от пулевого ранения также скончался музыкант и режиссер Сакен Битаев.

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Комментарии (6)

Cвифт
.... всё не оставляет мысль - как можно было "гулять с детьми", когда вокруг погромы и стрельба ?
8967
— То б̶е̶н̶з̶и̶н газ, а то дети.
Slava_Rossii
И ещё под две сотни убитых граждан. Вот тебе и миротворцы.
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