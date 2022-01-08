Корреспондента Russia Today, задержанного в Алма-Ате, отпустили

Внештатного корреспондента телеканала Russia Today Станислава Обищенко, задержанного ранее в Алма-Ате, отпустили. Об этом 8 января сообщается в телеграм-канале RT.



Издание уточняет, что журналист связался с женой из гостиницы. Первым о задержании Обищенко сообщил военкорр Семен Пегов. Он писал, что корреспондента «жестко задержали казахстанские военные». Разобраться с ситуацией обещали глава RT Маргарита Симоньян и МИД РФ. О причинах задержания до сих пор ничего не сообщалось.



Жена Обищенко рассказала Пегову: «Стас позвонил сам. Сказал, что с ним все в порядке, все целы и здоровы. Сначала его задержали военные, потом перевели в <милицию>. Долго проверяли. Когда получили все необходимые подтверждения его личности и законности работы, отпустили. Отвезли в гостиницу».