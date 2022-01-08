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Корреспондента Russia Today, задержанного в Алма-Ате, отпустили

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Внештатного корреспондента телеканала Russia Today Станислава Обищенко, задержанного ранее в Алма-Ате, отпустили. Об этом 8 января сообщается в телеграм-канале RT.

Издание уточняет, что журналист связался с женой из гостиницы. Первым о задержании Обищенко сообщил военкорр Семен Пегов. Он писал, что корреспондента «жестко задержали казахстанские военные». Разобраться с ситуацией обещали глава RT Маргарита Симоньян и МИД РФ. О причинах задержания до сих пор ничего не сообщалось.

Жена Обищенко рассказала Пегову: «Стас позвонил сам. Сказал, что с ним все в порядке, все целы и здоровы. Сначала его задержали военные, потом перевели в <милицию>. Долго проверяли. Когда получили все необходимые подтверждения его личности и законности работы, отпустили. Отвезли в гостиницу».

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими.

5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков.

Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

Всего, по последним данным, за участие в беспорядках задержаны 4 400 человек, 26 протестантов убиты. В столкновениях погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 пострадали. Общей информации о жертвах среди гражданского населения пока нет. Известно, что в Алма-Ате от выстрела в голову погибла четырехлетняя девочка, от пулевого ранения также скончался музыкант и режиссер Сакен Битаев.

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Комментарии (2)

DH_
"дебилы.."
Артист ритуальных услуг
Пичалька. Но, что интересно, и этот патриот оказался с российским паспортом выписанным на вукраинскую фамилию. Их там что, специально таких набирают? :)
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