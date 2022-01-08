Несколько сотен россиян попросили МИД вывезти их из Казахстана. Всего в стране на учете стоят около 60 тысяч человек

Несколько сотен россиян обратились в департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ с просьбой о вывозе из Казахстана, в основном из Алма-Аты. Об этом 8 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство.
Как уточнили в ведомстве, большинство из этих граждан — туристы или те, кто приехал к родственникам. МИД уделяет приоритет детям и школьникам, которые были на каникулах.
На данный момент министерство уточняет местонахождение и контактные телефоны обратившихся. Дипломаты добавили, что на консульском учете в Казахстане находятся около 60 тысяч россиян.
«Фонтанка» писала, что военно-транспортная авиация Минобороны РФ организует рейсы из Алма-Аты, чтобы вывезти граждан России, которые застряли в Казахстане из-за беспорядков. На 9 января рейсы назначены в Иваново и Оренбург.