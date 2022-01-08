FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -6
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Несколько сотен россиян попросили МИД вывезти их из Казахстана. Всего в стране на учете стоят около 60 тысяч человек

7
Печать

Несколько сотен россиян обратились в департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ с просьбой о вывозе из Казахстана, в основном из Алма-Аты. Об этом 8 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство.

Как уточнили в ведомстве, большинство из этих граждан — туристы или те, кто приехал к родственникам. МИД уделяет приоритет детям и школьникам, которые были на каникулах.

На данный момент министерство уточняет местонахождение и контактные телефоны обратившихся. Дипломаты добавили, что на консульском учете в Казахстане находятся около 60 тысяч россиян.

«Фонтанка» писала, что военно-транспортная авиация Минобороны РФ организует рейсы из Алма-Аты, чтобы вывезти граждан России, которые застряли в Казахстане из-за беспорядков. На 9 января рейсы назначены в Иваново и Оренбург.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими.

5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков.

Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

Всего, по последним данным, за участие в беспорядках задержаны 4 400 человек, 26 протестантов убиты. В столкновениях погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 пострадали. Общей информации о жертвах среди гражданского населения пока нет. Известно, что в Алма-Ате от выстрела в голову погибла четырехлетняя девочка, от пулевого ранения также скончался музыкант и режиссер Сакен Битаев.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Денеб
И это только начало.....
lamer
Сидя на мягком диване, сложно понять, что происходит в соседней стране. Протест почти забили. Мамбетов щемят. Спасибо МО РФ!
Piter Russo
Странно что у мида до сих пор нет программы по вывозу соотечественников из кризисных точек..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний