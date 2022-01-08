Несколько сотен россиян попросили МИД вывезти их из Казахстана. Всего в стране на учете стоят около 60 тысяч человек

Несколько сотен россиян обратились в департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ с просьбой о вывозе из Казахстана, в основном из Алма-Аты. Об этом 8 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство.

Как уточнили в ведомстве, большинство из этих граждан — туристы или те, кто приехал к родственникам. МИД уделяет приоритет детям и школьникам, которые были на каникулах.



На данный момент министерство уточняет местонахождение и контактные телефоны обратившихся. Дипломаты добавили, что на консульском учете в Казахстане находятся около 60 тысяч россиян.

