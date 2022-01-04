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Егеря и полицейские проверяют информацию, что по лесам Ленобласти гуляет тигр

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Жители Приозерского района Ленинградской области 4 января обратились в полицию с сообщениями о животном, похожем на тигра. Об этом пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, хищника якобы видели у посёлка Заостровье, рядом с Владимирской бухтой. Районным егерям передали эту информацию. Сегодня и завтра планируется проводить рейды по поиску следов зверя.

Дикие тигры в Ленинградской области не водятся. А вот другую большую кошку — рысь — встретить можно. Они заходят даже в пригороды Петербурга.

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Комментарии (9)

AEG
" ...по лесам Ленобласти гуляет тигр..."

А впереди еще 361 день года этого зверя. Пусть гуляет.
Эд Хэммет
Бродит, бродит по лесам призрак... Одичал, истлел, но не угомонится никак. Шел бы он и дальше лесом в другие края, а с нас уж хватит.
Денеб
Песец это...... Новогодний......
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