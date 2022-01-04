Егеря и полицейские проверяют информацию, что по лесам Ленобласти гуляет тигр

Жители Приозерского района Ленинградской области 4 января обратились в полицию с сообщениями о животном, похожем на тигра. Об этом пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы.



По данным издания, хищника якобы видели у посёлка Заостровье, рядом с Владимирской бухтой. Районным егерям передали эту информацию. Сегодня и завтра планируется проводить рейды по поиску следов зверя.



Дикие тигры в Ленинградской области не водятся. А вот другую большую кошку — рысь — встретить можно. Они заходят даже в пригороды Петербурга.

