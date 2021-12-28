Рысь из Ленобласти снимается в сериале. Посмотрите на неё и её убежавший обед

Нижне-Свирский государственный заповедник продолжает показывать сериал, в главной роли которого снимается рысь.
Дикая кошка попала на камеру «на том же месте, в тот же час», рассказывают в заповеднике 28 декабря. Она была спокойна и сдержанна: возможно, размышляла, где лучше устроить засаду на зайца, недавно пробежавшего по этой же полянке.
«Именно зайцы составляют основу рациона рысей, — поясняют зоологи. — Студенты экологических специальностей изучают классический пример взаимосвязанных колебаний численности хищника и жертвы на примере рыси и зайца-беляка. На основе канадских данных почти столетнего мониторинга было показано, что пик численности рыси достигает максимума каждые 9–10 лет. Такая же ситуация наблюдается с численностью зайца-беляка, однако пик численности последнего наступает примерно на год раньше пика численности рыси. Получается, что благополучие хищников на определённой территории напрямую зависит от количества жертв. Однако весьма интересным является факт, что даже при отсутствии рысей численность зайцев будет по-прежнему колебаться в соответствии с 9–10-летним циклом, что говорит о наличии многогранных процессов регуляции численности популяций».
2021 год был богат на встречи сотрудников заповедника с рысями. Весной зверь прошёлся по научному стационару в Гумбарицах, не обращая внимания на топящиеся печи и людей, моющихся в бане. Летом мама-рысь показала миру двух малышей. А в середине декабря на видео попала рысь «упитанная».