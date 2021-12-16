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Рысь из заповедника в Ленобласти решила завоевать интернет

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Фотоловушка Нижне-Свирского государственного заповедника сделала редкие кадры — с «упитанной» рысью. Любопытно, что это уже «сериал»: за последние месяцы лесные кошки несколько раз попадали в объективы камер на территории заповедника.

«Дикая лесная кошка с самыми пушистыми в мире кошачьих лапами словно знает, что её снимают, и не против стать звездой интернета. Упитанное животное радуется снегу и чувствует себя совершенно комфортно и спокойно. Погода текущего декабря устраивает рысь полностью: снеговой покров есть, но он неглубокий, морозы несильные, нет резких перепадов температур», — рассказывают зоологи.

2021 год был богат на встречи сотрудников заповедника с рысями. Весной зверь прошёлся по научному стационару в Гумбарицах, не обращая внимания на топящиеся печи и людей, моющихся в бане, а летом мама-рысь показала миру двух малышей.

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