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Спасатели сняли рысь с дерева в Агалатово. Хищник успел задрать кошку

Во Всеволожском районе Ленобласти в ночь на 6 января проводили операцию по отлову рыси. Местные обнаружили животное на дереве и обратились к спасателям, сообщает 47news со ссылкой на пожарно-спасательную службу Агалатово.

Сообщение о том, что на дереве в Агалатово сидит дикое животное, поступило к спасателям в начале 12-го ночи 5 января. На место выехали дежурный караул ПСС Агалатово, ПСО «Экстремум» и организация по отлову диких животных «Сирин». Рысь усыпили и сняли с дерева, после чего отправили в Центр реабилитации и реинтродукции диких животных.

Судя по агалатовским сообществам в социальных сетях, местные уже знакомы с диким животным — они пишут, что рысь одомашнена, но сбежала от хозяина, бродит по деревне с начала недели и, по их словам, задрала кошку.

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Комментарии (10)

MyAdmiral Kruzenshtern
Хорошая киса, правильная :)))) а 50 лет назад в районе Сосново рыси на дачников страх наводили...
hal9000
Никакая она не одомашенная..бомжиха какая то..у меня вон домашняя соревнование с ней кто больше проспит..пока она лидирует..потом после соревнований ещё надо отдыхать будет весь год
bluxer
Опять эти "любители" животных (за чужой счет).
Как тут не вспомнить классику :)
"Мисс Стоунер, у вас в доме есть кошка?
Кошки нет, у нас только гиена и павиан."
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