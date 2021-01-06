Во Всеволожском районе Ленобласти в ночь на 6 января проводили операцию по отлову рыси. Местные обнаружили животное на дереве и обратились к спасателям, сообщает 47news со ссылкой на пожарно-спасательную службу Агалатово.
Сообщение о том, что на дереве в Агалатово сидит дикое животное, поступило к спасателям в начале 12-го ночи 5 января. На место выехали дежурный караул ПСС Агалатово, ПСО «Экстремум» и организация по отлову диких животных «Сирин». Рысь усыпили и сняли с дерева, после чего отправили в Центр реабилитации и реинтродукции диких животных.
Судя по агалатовским сообществам в социальных сетях, местные уже знакомы с диким животным — они пишут, что рысь одомашнена, но сбежала от хозяина, бродит по деревне с начала недели и, по их словам, задрала кошку.