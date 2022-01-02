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Прогулка по центру Петербурга закончилась для мундепа в скорой. Подвели неубранные дороги

Зимняя сказка, которую рассчитывала увидеть депутат МО № 72 Татьяна Мироненко в центре Петербурга, обернулась поездкой в больницу. Она поскользнулась в снежной каше и упала на бетонный блок, удерживающий часть новогодних украшений.

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Как рассказала «Фонтанке» сама Татьяна Мироненко 2 января, накануне вечером она вместе с семьёй гуляла по преобразившейся набережной канала Грибоедова. В планах было проникнуться новогодним настроением. Оно закончилось у Итальянского моста там, где сияет огромное сердце.

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«Было очень скользко и тротуары плохо почищены. Начала обходить бетонный блок, который фиксирует декорации, поскользнулась и упала спиной на острый угол. Первое время даже ничего сказать не могла и больно дышать было», — рассказала она.

Боль была настолько сильная, что приехавшая бригада скорой вколола обезболивающее перед тем, как везти в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

«В приёмном покое было очень много людей с травмами ног, рук и так далее. Меня обследовали. Через четыре часа снова сделали обезболивающий укол и выписали домой с рекомендацией дальнейшего лечения у травматолога», — написала Татьяна Мироненко на своей странице «ВКонтакте», попросив горожан гулять с осторожностью.

По данным администрации района, 2 января улицы и тротуары в центре расчищают силами 205 дворников и 73 машин ГУДП «Центр». В комитете по благоустройству «Фонтанке» сообщили, что территория относится к зоне ответственности «Мостотреста». Мы обратились туда за комментарием.

UPD: Позднее в пресс-службе «Мостотреста» заверили, что на сегодняшний день прикрывающей наледь снежной каши возле Итальянского моста нет. «2 января наши подразделения выезжали и чистили снег от Спаса на Крови до Казанского моста», — уточнили в организации.

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Комментарии (18)

Эльза 178 регион
Это что за сокращения? Мундепы - это кто ?
Эй, журфоны( журналисты Фонтанки) вы писать разучились после Новогодних праздников?
Фонтанка ставится похожей на ребус.
Невпро - Невский проспект:
Гупет - губернатор Петербурга ;
Годво - Гостинный двор:
Жипеты - жители Петербурга. В Новом году будете так писать ?
Мillemelle
кесарю кесарево
Вася Теркин
Подумал было, что Мундеп - имя петербуржца.
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