Прогулка по центру Петербурга закончилась для мундепа в скорой. Подвели неубранные дороги

Как рассказала «Фонтанке» сама Татьяна Мироненко 2 января, накануне вечером она вместе с семьёй гуляла по преобразившейся набережной канала Грибоедова. В планах было проникнуться новогодним настроением. Оно закончилось у Итальянского моста там, где сияет огромное сердце.

«Было очень скользко и тротуары плохо почищены. Начала обходить бетонный блок, который фиксирует декорации, поскользнулась и упала спиной на острый угол. Первое время даже ничего сказать не могла и больно дышать было», — рассказала она.

Боль была настолько сильная, что приехавшая бригада скорой вколола обезболивающее перед тем, как везти в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.



«В приёмном покое было очень много людей с травмами ног, рук и так далее. Меня обследовали. Через четыре часа снова сделали обезболивающий укол и выписали домой с рекомендацией дальнейшего лечения у травматолога», — написала Татьяна Мироненко на своей странице «ВКонтакте», попросив горожан гулять с осторожностью.



По данным администрации района, 2 января улицы и тротуары в центре расчищают силами 205 дворников и 73 машин ГУДП «Центр». В комитете по благоустройству «Фонтанке» сообщили, что территория относится к зоне ответственности «Мостотреста». Мы обратились туда за комментарием.



UPD: Позднее в пресс-службе «Мостотреста» заверили, что на сегодняшний день прикрывающей наледь снежной каши возле Итальянского моста нет. «2 января наши подразделения выезжали и чистили снег от Спаса на Крови до Казанского моста», — уточнили в организации.