Жить станет проще, но дороже. Как меняются цены и законы с 1 января?

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Фонтанка» собрала изменения, вступившие в силу с 1 января 2022 года. В новом году продолжат расти цены на транспорт, ЖКХ и продукты, а богатые будут платить больше налогов. Однако государство подсластило пилюлю индексацией МРОТ и маткапитала и упрощением доступа к оформлению социальных выплат. Бизнесу, которому поднимут акцизы и добавят маркировки, тоже обещают налоговые и бюрократические послабления, но как всегда — есть нюансы. Закон о введении QR-кодов — пока в режиме ожидания.

Цены на проезд



С 1 января 2022 года разовый проезд в метро Петербурга дорожает с 60 до 65 рублей, в наземном транспорте — с 55 до 60 рублей. Речь идет о «гостевых» тарифах, которые рассчитаны в первую очередь на туристов. Проезд по «Подорожнику» вырастет в цене не так сильно — на 4 рубля (45 рублей в метро и 40 рублей в наземном транспорте).

Стоимость для обладателей Единой карты петербуржца даже уменьшится — на 4 рубля или 10,2% по сравнению с ценами 2021 года и составит 35 рублей. При использовании мобильных устройств для оплаты цена поездки составит 31 рубль. Это на 2 рубля или 6% меньше, чем до курантов году.

Уже после 1 апреля 2022 года горожан ждут новинки — пересадочный тариф «60 минут», а также отмена участкового и километрового тарифов.

ЖКХ

С 1 января за вывоз мусора в Петербурге отвечает «Невский экологический оператор». Согласно утвержденным тарифам на 2022 год, вывоз кубометра отходов обойдется в 808,08 рубля за. Если с НДС — 969,70 рублей. При использовании норматива накопления мусора с площади жилья это соответствует тому, что горожане будут платить 6,40 рубля за квадратный метр.



Для сравнения, в 2021 году обращение с коммунальными отходами входило в число жилищных услуг, ставку определяли сами собственники жилья; город директивно назначал плату только для нанимателей — она составляла 5,58 рубля с квадратного метра. С нового года услуга перешла в категорию коммунальной, тариф будет общим.

Тарифы на на электричество, тепло, воду и газ пока расти не будут: их индексируют не с 1 января, а с 1 июля — не более чем на 3,5%.

Индексация материнского капитала

В 2022 году вступают в силу нормы, согласно которым материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции. Размер материнского капитала будет ежегодно пересматриваться 1 февраля. До этой даты сумма выплаты составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.

МРОТ и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда в РФ повышается до 13 890 рублей в месяц. Ранее он составлял 12 792 рубля. МРОТ в Петербурге с 1 января 2022 года вырастет с 19 000 до 21 500 рублей. От этого показателя, в том числе, зависят условия налоговых льгот и других форм господдержки для бизнеса.



Растет и прожиточный минимум. В целом по России он составляет теперь 12 654 рубля на душу населения, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Петербурге поднимается до 14 344 рублей 60 копеек (в текущей версии — 13 571,90), для пенсионеров — до 11 317 рублей 80 копеек (было 10 688,10), для детей — до 12 756,40 рублей (было 12 055,20).

Налог для миллионеров

Физические лица, имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей, в 2022 году должны будут заплатить 13% налога с полученного дохода. Считается совокупный доход по вкладам, выплаченный за предыдущий год, минус необлагаемая величина — в 2021 году она составляла 42,5 тыс. рублей. Россияне, чьи доходы в 2021 году превысили 5 млн рублей, должны заплатить налог по повышенной ставке — 15%. Собранные средства направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

Акцизы вырастут

С 1 января 2022 года ставки акцизов вырастут сразу для 12 категорий товаров. Среди них алкоголь (медовуха, сидр, пуаре, игристые вина, включая шампанское, пиво с объёмной долей этилового спирта больше 0,5%), собственно этиловый спирт и виноматериалы, а также табак, сигары и другие табачные изделия, электронные сигареты, вейпы и жидкости для них. Кроме того, акцизы индексируют на легковые автомобили с двигателем мощностью от 90 л.с., мотоциклы, бензин, дизельное топливо, моторные масла. В среднем ставки растут на 3–4% по сравнению с 2021 годом.



Импортное вино превращается в фальсификат

С 1 января вступил в силу закон об изменении классификации винодельческой продукции — тот самый, который запретил называть шампанским зарубежные игристые вина и закрепил это наименование лишь для «российского шампанского», произведенного на территории России.

Поправки будут иметь еще одно последствие. Продукция, которая была ввезена в Россию после 2 июля 2021 года, с 1 января оказывается за рамками правового поля и признана по формальным основаниям контрафактной. Сейчас в обороте находится несколько десятков миллионов бутылок такой продукции на общую сумму более 15 млрд рублей.

НДС для общепита отменяютт

С 1 января налог на добавленную стоимость больше не будет обременять кафе, рестораны, фастфуд и бары, работающие по общей системе налогообложения. НДС отменяют для компаний, которые соответствуют одновременно трём условиям: общий доход за предыдущий — не более 2 млрд рублей, доходы от общепита — не менее 70% от общего дохода, среднемесячная зарплата сотрудников в предыдущем году — не ниже средней по региону в сфере общепита. Правда, третье условие начнёт действовать только с 2024 года.



А если в компании трудоустроено больше 250 сотрудников, она может платить страховые взносы по сниженному тарифу — всего 15% вместо текущих 30.

Впрочем, как рассказывала «Фонтанка», большинство предприятий розничной торговли работают на упрощенной системе налогообложения и не платят НДС.

Больше маркировки

С 1 января изменились правила передачи данных о движении товаров в системе «Честный знак». Если раньше это можно было сделать напрямую через личный кабинет или опосредованно — с помощью электронного документооборота (ЭДО), то теперь для производителей парфюмерии, шин, фототоваров, обуви и товаров лёгкой промышленности первый способ недоступен.

С 20 января бизнес обяжут регистрировать в «Честном знаке» розничную продажу сыра и мороженого, а затем и другую молочку. Пока такая обязанность есть только при приемке товаров. Нанесение меток является дополнительным расходом и вносит вклад в рост цен. Если же предприниматель решит сэкономить и нанесет код некачественно, это может создать настоящий коллапс на кассе, опасаются ретейлеры.



Единый налоговый платеж

Если раньше предприниматели платили налоги, страховые взносы, недоимки и пени с помощью разных платёжек, то с 1 января все обязательные суммы разрешают переводить в бюджет единым налоговым платежом. Федеральное казначейство автоматически распределит деньги, а переплату позволит вернуть с помощью заявления о возврате.

Чтобы перейти на единый платёж, нужно провести сверку расчётов с налоговой инспекцией по месту регистрации.

Налоговый вычет за спорт

Государство может вернуть часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Они стали частью социального вычета. Применить его можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года. Но есть условие — предоставившая услуги организация должна входить в список, утвержденный Минспортом.

Максимальная сумма трат, с которой можно будет получить вычет, составит 120 тыс. рублей, гражданин может получить вычет в размере не более 13% (до 15,6 тыс. рублей).

Кроме того, вступает в силу закон, который закрепляет упрощенный порядок получения инвестиционного и имущественных вычетов по НДФЛ. Плательщики будут взаимодействовать с налоговой через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Декларацию подавать не нужно.

Выплаты напрямую из ФСС

С 1 января граждане могут без заявления получать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам, на основании только электронного больничного листа.

Также проактивно станет предоставляться и единовременное пособие при рождении ребенка — на основании сведений единого государственного реестра ЗАГС. Перечислять выплаты гражданам Фонд социального страхования будет напрямую на банковский счет или через «Почту России». Это позволит получать пособия без задержек независимо от финансового положения работодателей.

Пенсия по инвалидности без заявления

Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости теперь будут назначать автоматически. Кроме того, больше не нужно писать заявление на социальные доплаты к пенсии, например, до уровня прожиточного минимума. ПФР будет раз в три года уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, как происходит формирование их пенсии

Российский софт на гаджетах

С 1 января 2022 года вводится новый перечень российских программ, который должны обязательно устанавливаться на смартфоны, планшеты, компьютеры и другие гаджеты. Поисковая система «Яндекс» будет использоваться по умолчанию. Также в список включены офисное ПО «Мой офис», сервис госуслуг и платежная система «Мир», продукты Mail.ru, в список рекомендованных аудиовизуальных сервисов для ТВ включены More.tv, Первый канал, «Кинопоиск», «Яндекс», ivi, Premier, Okko, Start и другие.

QR-коды везде?

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах Госдума планирует рассмотреть до 1 февраля. Если он будет принят, все совершеннолетние при посещении общепита и непродовольственные магазины будут обязаны предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. Рассмотрение закона о введении QR-кодов в транспорте пока отложено.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

