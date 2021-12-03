Смольный пересчитал прожиточный минимум на 2022 год. Он увеличится более чем на 700 рублей

Правительство Петербурга разработало проект изменений в собственное постановление, которым ранее был установлен прожиточный минимум на 2022 год. Вместо 12 428 рублей на душу населения он составит 13 160 рублей 20 копеек.
Согласно опубликованному 3 декабря проекту, пропорционально растет показатель и для отдельных категорий населения: для трудоспособного — до 14 344 рублей 60 копеек (в текущей версии — 13 571,90), для пенсионеров — до 11 317 рублей 80 копеек (было 10 688,10), для детей — до 12 756 рублей 40 копеек (было 12 055,20).
Ранее Смольный заявил, что минимальная заработная плата в Петербурге в 2022 году составит 21 тысячу 500 рублей. «Это на 36,9% больше МРОТ, который будет установлен в России с 1 января 2022 года в размере 13 тысяч 617 рублей», — сообщалось в релизе правительства. Там же приводилась прямая речь губернатора Александра Беглова: «Прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в Петербурге на 2022 год, составит 13 571 руб. Таким образом, минимальная заработная плата в городе превысит его на 37%». Если нынешний проект правительства будет утвержден, эта вилка потеряет актуальность.
В середине ноября президент Владимир Путин предложил повысить размер федерального прожиточного минимума в 2022 году до 12 654 рублей в месяц.