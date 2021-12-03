FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -7
74.06р83.81р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Смольный пересчитал прожиточный минимум на 2022 год. Он увеличится более чем на 700 рублей

11
Печать

Правительство Петербурга разработало проект изменений в собственное постановление, которым ранее был установлен прожиточный минимум на 2022 год. Вместо 12 428 рублей на душу населения он составит 13 160 рублей 20 копеек.

Согласно опубликованному 3 декабря проекту, пропорционально растет показатель и для отдельных категорий населения: для трудоспособного — до 14 344 рублей 60 копеек (в текущей версии — 13 571,90), для пенсионеров — до 11 317 рублей 80 копеек (было 10 688,10), для детей — до 12 756 рублей 40 копеек (было 12 055,20).

Ранее Смольный заявил, что минимальная заработная плата в Петербурге в 2022 году составит 21 тысячу 500 рублей. «Это на 36,9% больше МРОТ, который будет установлен в России с 1 января 2022 года в размере 13 тысяч 617 рублей», — сообщалось в релизе правительства. Там же приводилась прямая речь губернатора Александра Беглова: «Прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в Петербурге на 2022 год, составит 13 571 руб. Таким образом, минимальная заработная плата в городе превысит его на 37%». Если нынешний проект правительства будет утвержден, эта вилка потеряет актуальность.

В середине ноября президент Владимир Путин предложил повысить размер федерального прожиточного минимума в 2022 году до 12 654 рублей в месяц.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Alex_D
Собирались отказываться от такого понятия как "прожиточный минимум" и "потребительская корзина" и переходить только на МРОТ от медианы, однако ж опять. Видимо не выгодно.
261844081
У нас каждую неделю на 100 руб и больше дорожает продуктовая корзина. Они закинули на дальнейшее 700р в месяц, этого на подорожание месяца хватит. А дальше?
264086011
Правительству зарплату 150к, депутатам по 50к и деньги появятся...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1