Смольный пересчитал прожиточный минимум на 2022 год. Он увеличится более чем на 700 рублей

Правительство Петербурга разработало проект изменений в собственное постановление, которым ранее был установлен прожиточный минимум на 2022 год. Вместо 12 428 рублей на душу населения он составит 13 160 рублей 20 копеек.



Согласно опубликованному 3 декабря проекту, пропорционально растет показатель и для отдельных категорий населения: для трудоспособного — до 14 344 рублей 60 копеек (в текущей версии — 13 571,90), для пенсионеров — до 11 317 рублей 80 копеек (было 10 688,10), для детей — до 12 756 рублей 40 копеек (было 12 055,20).