Смольный назвал минимальную в городе зарплату за 2022 год

На 37% больше прожиточного минимума в Петербурге будет минимальная зарплата. Она настолько же больше федерального МРОТ.

Как сообщает пресс-служба Смольного 1 декабря, о сумме договорились губернатор Александр Беглов, президент Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Турчак и председатель «Ленинградской Федерации профсоюзов» Владимир Дербин. Они подписали трехстороннее соглашение и прописали в нем сумму — 21,5 тысяч рублей.

Прожиточный минимум в городе на 2022 год — 13,5 тысяч. Федеральный МРОТ — 13,6.