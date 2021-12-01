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Смольный назвал минимальную в городе зарплату за 2022 год

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На 37% больше прожиточного минимума в Петербурге будет минимальная зарплата. Она настолько же больше федерального МРОТ.

Как сообщает пресс-служба Смольного 1 декабря, о сумме договорились губернатор Александр Беглов, президент Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Турчак и председатель «Ленинградской Федерации профсоюзов» Владимир Дербин. Они подписали трехстороннее соглашение и прописали в нем сумму — 21,5 тысяч рублей.

Прожиточный минимум в городе на 2022 год — 13,5 тысяч. Федеральный МРОТ — 13,6.

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Комментарии (6)

266688573
Этой зарплаты почти хватит на оплату парковки на месяц, отлично!
260795851
Почему МРОТ настолько выше прожиточного минимума, точнее ПМ ниже МРОТ? Ведь все пособия платятся исходя из прож.минимума. Опять нас кидают. "Кручу-верчу, запутать хочу".
ДуремарСПб.
А должна быть такая зарплата у Сбеглова,в швейном цеху на зоне.
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