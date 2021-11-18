Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей

Президент РФ Владимир Путин предложил повысить размер прожиточного минимума в 2022 году до 12 654 рублей в месяц. Об этом он заявил 18 ноября на совещании по социальным вопросам.



Проектом федерального бюджета на следующий год предполагается индексация прожиточного минимума на 2,5%. По словам главы государства, этого недостаточно из-за ускорения инфляции.



«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6 процента. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тысяч 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», — сказал Путин.

