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Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей

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Президент РФ Владимир Путин предложил повысить размер прожиточного минимума в 2022 году до 12 654 рублей в месяц. Об этом он заявил 18 ноября на совещании по социальным вопросам.

Проектом федерального бюджета на следующий год предполагается индексация прожиточного минимума на 2,5%. По словам главы государства, этого недостаточно из-за ускорения инфляции.

«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6 процента. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тысяч 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», — сказал Путин.

По словам президента, также в 2022 году на 8,6% вырастет МРОТ — до 13 890 рублей в месяц. Темпы индексации пенсий, отметил Путин, должны быть выше фактической инфляции и отступать от этого власти не собираются.

Ранее «Фонтанка» писала, что в 2022 году максимальный размер пособия по безработице составит 12 792 рубля. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин.

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Комментарии (20)

angel of death
о да, 14$ прям так спасут, при стоимости пачки доширака в 0,625$ =)
266458272
не стоит много говорить и что то возражать..скажу просто свое мнение --- обыкновенный фашизм.
Андрей_78
Вот это по президентски, с размахом!)

Сейчас наверно сидят с Мишустиным, Силуановым А. и Набиулиной Э. и ржут весь вечер)
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