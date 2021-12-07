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Материнский капитал в 2022 году проиндексируют по фактической инфляции

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Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла поправку к закону об индексации материнского капитала по фактической инфляции.

«Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации», — приводится 7 декабря текст закона на сайте Госдумы.

Сейчас маткапитал составляет 483 881,83 рубля за первенца, а также за 639 431,83 рубля за второго ребенка. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова уточнила, что с учетом инфляции эти показатели поднимутся до 503 237 или 665 009 рублей.

Президент России анонсировал индексацию социальных выплат в конце ноября.

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