Путин анонсировал дополнительные меры поддержки граждан

Президент России Владимир Путин заявил об индексации социальных выплат в 2022 году.



«В будущем году проведем дополнительную индексацию прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, социальных выплат. Такие решения уже приняты», – заявил 30 ноября Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет», которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, исходя из финансовых возможностей власти будут прорабатывать и другие меры поддержки граждан.



Путин отметил, что Россия первой из крупнейших экономик мира нормализовала свою бюджетную политику в условиях пандемии.

