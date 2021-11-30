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Путин анонсировал дополнительные меры поддержки граждан

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Президент России Владимир Путин заявил об индексации социальных выплат в 2022 году.

«В будущем году проведем дополнительную индексацию прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, социальных выплат. Такие решения уже приняты», – заявил 30 ноября Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет», которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, исходя из финансовых возможностей власти будут прорабатывать и другие меры поддержки граждан.

Путин отметил, что Россия первой из крупнейших экономик мира нормализовала свою бюджетную политику в условиях пандемии.

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Комментарии (7)

Аппаратчик мокрой классификации
Граждане Сегин, Миллер, Греф, Чубайс, Ротенберг и прочие, не менее Достойные Граждане искренне благодарны Владимиру Владимировичу за оказанное доверие! :)))
266759709
Граждане это те что депутаты или речь о смердах?

ВВП успокойся, не трогай оставь, так лучше будет.
Тарифы на вывоз мусора и рост ЖКХ видимо тоже влияние иностранных агентов...
hal9000
Это анонс для торгашей..после этих анонсов буханку хлеба теперь не купить будет..спасибо сделал доброе дело..ума совсем нет..торгаши уже побежали ценники менять..
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