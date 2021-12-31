Спецборт создал в Пулково коллапс. Одни люди сидели в самолетах часами, а другие кружили в небе

«В Пулково какой-то коллапс. Самолёты прилетели, людей не выпускают уже более 2 часов из них. Ничего не объясняют. Например, n4–177 из Москвы. Ждут уже почти 2 часа в самолёте», — написал один из пассажиров.



Пассажиры рейса SU6801, следующего в Екатеринбург, также просидели в салоне почти 3 часа. Сначала им объявили, что причина в снегопаде, потом — что в гололеде, после сказали, что топлива в баках недостаточно и нужно ждать заправщик.