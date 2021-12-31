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Спецборт создал в Пулково коллапс. Одни люди сидели в самолетах часами, а другие кружили в небе

Правительственный спецборт мог спровоцировать задержки рейсов в Пулково. Самолеты не могли ни взлететь, ни приземлиться. Об этом свидетельствуют слова невольных заложников ситуации, а также данные сервиса FlightRadar24.

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«В Пулково какой-то коллапс. Самолёты прилетели, людей не выпускают уже более 2 часов из них. Ничего не объясняют. Например, n4–177 из Москвы. Ждут уже почти 2 часа в самолёте», — написал один из пассажиров.

Пассажиры рейса SU6801, следующего в Екатеринбург, также просидели в салоне почти 3 часа. Сначала им объявили, что причина в снегопаде, потом — что в гололеде, после сказали, что топлива в баках недостаточно и нужно ждать заправщик.

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«Я встречаю родственников — они прилетели в 10 утра, самолет стоит непонятно где, к нему даже техника не подъезжала. Они не понимают, что происходит. Какой-то коллапс. Сказали, что только один самолет за это время смог взлететь. Беда в том, что никакой информации им не дали. Сидят люди с детьми», — рассказал читатель «Фонтанки» Дмитрий.

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Тем временем на онлайн-карте FlightRadar24 было видно, что в Пулково ждут очереди более десятка самолетов. Одни катались по полю, другие терпеливо стояли в стороне. В небе нарезали круги те, кто не мог приземлиться. Причина, судя по всему, была в правительственном спецборте. Как только он вылетел, другие самолеты начали садиться и взлетать.

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Комментарии (33)

angel of death
люди в самолёте в шапках - это явно признак большого ума...
примерно также, как залазить в вагон метро с открытым зонтиком...
Danik
Инопланетяне улетать изволили.
А если бы был правительственный поезд Сапсан, весь бы город встал в низком поклоне и шапки бы ломал.
Вроде, был мелкий чинушка, но как занесло на Олимп, возомнил о себе не знамо что!
Ну а холуи помогают, как могут.
Потом 20 сьезд, культ личности и вымарают из истории.
Все, как обычно.
SERGEY111
Получается если завтра вдруг война и когда вся эта элита резко начнет драпать десятками спецбортов за бугор то пока они не покинут пределы России нельзя будет вести никаких военных или эвакуационных действий осуществляемых самолетами или ракетами любого класса .
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