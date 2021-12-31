Спецборт создал в Пулково коллапс. Одни люди сидели в самолетах часами, а другие кружили в небе

«В Пулково какой-то коллапс. Самолёты прилетели, людей не выпускают уже более 2 часов из них. Ничего не объясняют. Например, n4–177 из Москвы. Ждут уже почти 2 часа в самолёте», — написал один из пассажиров.
Пассажиры рейса SU6801, следующего в Екатеринбург, также просидели в салоне почти 3 часа. Сначала им объявили, что причина в снегопаде, потом — что в гололеде, после сказали, что топлива в баках недостаточно и нужно ждать заправщик.
«Я встречаю родственников — они прилетели в 10 утра, самолет стоит непонятно где, к нему даже техника не подъезжала. Они не понимают, что происходит. Какой-то коллапс. Сказали, что только один самолет за это время смог взлететь. Беда в том, что никакой информации им не дали. Сидят люди с детьми», — рассказал читатель «Фонтанки» Дмитрий.
Тем временем на онлайн-карте FlightRadar24 было видно, что в Пулково ждут очереди более десятка самолетов. Одни катались по полю, другие терпеливо стояли в стороне. В небе нарезали круги те, кто не мог приземлиться. Причина, судя по всему, была в правительственном спецборте. Как только он вылетел, другие самолеты начали садиться и взлетать.