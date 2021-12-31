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Горело помещение площадью 50 кв.м. В МЧС уточнили, что тушили пожар 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали. К 22.54 пожар удалось локализовать.
В Петербурге перед Новым годом загорелся Апраксин двор
Вечером 30 декабря в Петербурге загорелся один из корпусов Апраксина двора. Как рассказали в ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании в доме 28–30 по Садовой улице поступило в 22.31.
Горело помещение площадью 50 кв.м. В МЧС уточнили, что тушили пожар 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали. К 22.54 пожар удалось локализовать.
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