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В Петербурге перед Новым годом загорелся Апраксин двор

Вечером 30 декабря в Петербурге загорелся один из корпусов Апраксина двора. Как рассказали в ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании в доме 28–30 по Садовой улице поступило в 22.31.

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Горело помещение площадью 50 кв.м. В МЧС уточнили, что тушили пожар 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали. К 22.54 пожар удалось локализовать.

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Комментарии (3)

260650801
не мытьем, так огнём...
Свободу Лёхе!
Что-то много поджогов в последнее время..
266182335
Шавермасик не удался.
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