Скончался легендарный чешский автогонщик Tatra Карел Лопрайс. Он шесть раз выигрывал «Дакар»

Ушёл из жизни бывший чешский автогонщик Карел Лопрайс. Ему было 72 года. Печальную новость в четверг, 30 декабря, сообщил в Facebook его племянник Алеш Лопрайс.
«В ночь на сегодня ушёл из жизни один из величайших личностей чехословацкого и чешского автоспорта, но прежде всего великий и любимый человек. Карела Лопрайса больше нет», — говорится в сообщении.
Лопрайс принял участие в 19 ралли-рейдах «Дакар» в классе грузовиков, выступая за команду Tatra. «Дакар» он выигрывал шесть раз, что сделало чеха одним из самых титулованных участников марафона.
Последний раз он участвовал в гонке «Дакар» в 2006 году.
Свои соболезнования родным и близким Лопраса уже выразили многие коллеги, в том числе руководство российской команды «КАМАЗ-Мастер». Её глава — семикратный победитель «Дакара» Владимир Чагин в частности назвал Лопрайса легендарной личностью, олицетворением ралли-рейдов и символом «Дакара». «Его уход — очень грустная новость для всей ралли-рейдовой семьи. Наша команда выражает соболезнования родным и близким Карела, мы скорбим вместе с вами», — сказал Чагин.
Похороны Карела Лопрайса запланированы на 22 января.