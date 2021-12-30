Скончался легендарный чешский автогонщик Tatra Карел Лопрайс. Он шесть раз выигрывал «Дакар»

Ушёл из жизни бывший чешский автогонщик Карел Лопрайс. Ему было 72 года. Печальную новость в четверг, 30 декабря, сообщил в Facebook его племянник Алеш Лопрайс.

«В ночь на сегодня ушёл из жизни один из величайших личностей чехословацкого и чешского автоспорта, но прежде всего великий и любимый человек. Карела Лопрайса больше нет», — говорится в сообщении.



Лопрайс принял участие в 19 ралли-рейдах «Дакар» в классе грузовиков, выступая за команду Tatra. «Дакар» он выигрывал шесть раз, что сделало чеха одним из самых титулованных участников марафона.

