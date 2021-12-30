Крупная фирма такси в Москве обманом недоплатила налогов на 260 млн рублей

Московская полиция раскрыла крупную аферу с уклонением от уплаты налогов. Одна из столичных фирм такси нанесла бюджету страны ущерб более чем в 260 миллионов рублей.
Как сообщает 30 декабря пресс-служба МВД России, три года, с 2015-го по 2018 год, гендиректор одной из крупных компаний, оказывающих услуги такси в различных регионах страны, занижал налогооблагаемую базу, заключая фиктивные договоры. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, речь идет об ООО «Стиль-Моторс», которое оказывает услуги такси под брендом «Такси 956».
Сведения о «липовых» финансовых операциях вносили в декларации по налогу на прибыль и НДС, и эти декларации злоумышленник потом подавал в налоговую. По версии следствия, во избежание уголовной ответственности и ареста имущества он вышел из состава учредителей и руководителей фирмы, которую ранее возглавлял, а парк такси переоформил на подконтрольные организации.
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ об уклонении от налогов в особо крупном размере. Правоохранители провели девять обысков на территории региона, изъяли компьютерную технику, электронные носители информации, документы и другие доказательства. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
пресс-служба МВД России