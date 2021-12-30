Крупная фирма такси в Москве обманом недоплатила налогов на 260 млн рублей

Московская полиция раскрыла крупную аферу с уклонением от уплаты налогов. Одна из столичных фирм такси нанесла бюджету страны ущерб более чем в 260 миллионов рублей.



Как сообщает 30 декабря пресс-служба МВД России, три года, с 2015-го по 2018 год, гендиректор одной из крупных компаний, оказывающих услуги такси в различных регионах страны, занижал налогооблагаемую базу, заключая фиктивные договоры. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, речь идет об ООО «Стиль-Моторс», которое оказывает услуги такси под брендом «Такси 956».