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Крупная фирма такси в Москве обманом недоплатила налогов на 260 млн рублей

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Московская полиция раскрыла крупную аферу с уклонением от уплаты налогов. Одна из столичных фирм такси нанесла бюджету страны ущерб более чем в 260 миллионов рублей.

Как сообщает 30 декабря пресс-служба МВД России, три года, с 2015-го по 2018 год, гендиректор одной из крупных компаний, оказывающих услуги такси в различных регионах страны, занижал налогооблагаемую базу, заключая фиктивные договоры. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, речь идет об ООО «Стиль-Моторс», которое оказывает услуги такси под брендом «Такси 956».

Сведения о «липовых» финансовых операциях вносили в декларации по налогу на прибыль и НДС, и эти декларации злоумышленник потом подавал в налоговую. По версии следствия, во избежание уголовной ответственности и ареста имущества он вышел из состава учредителей и руководителей фирмы, которую ранее возглавлял, а парк такси переоформил на подконтрольные организации.

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ об уклонении от налогов в особо крупном размере. Правоохранители провели девять обысков на территории региона, изъяли компьютерную технику, электронные носители информации, документы и другие доказательства. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

пресс-служба МВД России

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Комментарии (4)

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... когда за Яндекс и Ситимобил возьмутся ?, сдираемые с водителей 2-3 тыс в день явно идут мимо налоговой кассы ))) ...
тов
Значит все другие операторы такси крадут каждый не меньше.

Бенчмаркинг.
James Cook
На "Садовод" присмотритесь.
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