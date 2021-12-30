МВД заблокировало две ссылки с песней Моргенштерна. Там увидели растительный наркотик

МВД РФ заблокировало ссылки на двух сайтах на песню Моргенштерна. Как сообщает 30 декабря портал «Роскомсвобода», в первом случае речь идёт о музыкальном творении артиста под названием «Розовое вино-2», во втором — об изображениях неизвестного автора с листьями растительного наркотика. При этом никаких намёков на его употребление там нет, уточняется в сообщении.

⛔️МВД заблокировало две ссылки с песней Моргенштерна и одну — с изображениями конопли Речь идет о: ☑️«Розовом вине-2» (клип недавно удалили с официального канала в YouTube) ☑️картинках неизвестного автора без намеков на употребление https://t.co/cpfTpX5uBC

«Фонтанка» писала , что ранее клип «Розовое вино-2» стал недоступен для просмотра на YouTube-канале Моргенштерна. В июне Зюзинский районный суд Москвы признал артиста виновным в пропаганде наркотиков и оштрафовал на 100 тысяч рублей. На заседании как раз смотрели клипы «Розовое вино-2» и Family. Оба трека Моргенштерн записал совместно с Yung Trappa, в миру — Владиславом Ширяевым, которого в ноябре две студентки обвинили в сексуальном насилии под Петербургом. Рэпер был арестован .

В конце ноября глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер «торгует наркотиками в соцсетях». Фраза была произнесена в контексте проверки творчества артиста, которую ведет СК. Уже на следующий день СМИ сообщили об отъезде Моргенштерна из России якобы в Арабские Эмираты. Позднее было объявлено об остановке продаж билетов на его московское выступление, которое решили перенести на весну.



Также появилась информация о том, что администрация президента якобы может вести переговоры с артистом о его возвращении в страну, однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал сообщение «уткой».

