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С канала Моргенштерна исчезло «Розовое вино 2». Это совместный трек с обвиняемым в изнасиловании рэпером Yung Trappa

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Клип «Розовое вино 2» недоступен для просмотра на YouTube-канале Моргенштерна. Ролик скрыт из общего доступа, на это 22 декабря обратили внимание в соцсетях.

В июне Зюзинский районный суд Москвы признал Алишера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков и оштрафовал на 100 тысяч рублей. На заседании смотрели клипы «Розовое вино 2» и Family. Последний на данный момент доступен для просмотра.

Оба трека записаны совместно с Yung Trappa, в миру — Владиславом Ширяевым. В ноябре две студентки обвинили его в сексуальном насилии под Петербургом. Рэпер арестован.

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