Как будут работать МРЭО Петербурга и Ленобласти в новогодние праздники

Новогодние праздники и Рождество изменит график работы МРЭО ГИБДД Петербурга и Ленобласти в последний день 2021 года и в январе 2022 года. Госавтоинспекция опубликовала расписание.



Как сообщает Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО, с 31 декабря 2021 года до 4 января 2022 года включительно, а также 7 и 8 января для всех подразделений МРЭО ГИБДД будут нерабочие дни.

В среду, 5 января, государственные услуги по регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД можно будет получить в следующих подразделениях: