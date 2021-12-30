Как будут работать МРЭО Петербурга и Ленобласти в новогодние праздники

Новогодние праздники и Рождество изменит график работы МРЭО ГИБДД Петербурга и Ленобласти в последний день 2021 года и в январе 2022 года. Госавтоинспекция опубликовала расписание.
Как сообщает Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО, с 31 декабря 2021 года до 4 января 2022 года включительно, а также 7 и 8 января для всех подразделений МРЭО ГИБДД будут нерабочие дни.
В среду, 5 января, государственные услуги по регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД можно будет получить в следующих подразделениях:
- МРЭО ГИБДД №1 в 3-м Верхнем переулке, 5, литера Т;
- МРЭО ГИБДД №3 на Московском шоссе, 16, корпус 1;
- МРЭО ГИБДД №5 на набережной Мойки, 110;
- МРЭО ГИБДД №9 на Травяной улице, 26, в Выборге;
- МРЭО ГИБДД №10 на Вырицком шоссе, 5А, в поселке Пригородный Гатчинского района;
- МРЭО ГИБДД №11 на проспекте Карла Маркса, 63, в Кингисеппе;
- МРЭО ГИБДД №13 на Плаунской улиуе, 3, в Тихвине;
- МРЭО ГИБДД №8 на улице Металлургов, 11, в Волхове;
- ОП МРЭО ГИБДД №8 на проспекте Победы, 12, в Киришах;
- ОП МРЭО ГИБДД №15 на Песочной улице, 19, в Кировске;
- МРЭО ГИБДД №16 на Красносельском шоссе, строение 8, в промышленной зоне Пески Аннинского городского поселения;
- МРЭО ГИБДД №18 на улице Механизаторов, 11, литера Б, в Сосново.
В четверг, 6 января, граждан будут принимать:
- МРЭО ГИБДД №2 на Фронтовой улице, 7, в Стрельне;
- МРЭО ГИБДД №4 на проспекте Обуховской Обороны, 137;
- МРЭО ГИБДД №6 на Мебельной улице, 21, корпус 1;
- МРЭО ГИБДД №17 на Лабораторныом проспекте, 24, литтера А;
- МОТН и РАС ГИБДД на улице Салова, 66, корпус 2;
- ОП МРЭО ГИБДД №18 на улице Ленина, 60А, в Приозерске;
- ОП МРЭО ГИБДД №11 на улице Строителей, 27, в Волосово;
- ОП МРЭО ГИБДД №10 на улице Победы, 22, в Луге;
- ОП МРЭО ГИБДД №13 на Песочной улице, 5, в Бокситогорске;
- ОП МРЭО ГИБДД 8 на Железнодорожной улице, 7А, в Лодейном Поле;
- МРЭО ГИБДД №12 на улице Боярова, 12, в Тосно;
- МРЭО ГИБДД №15 на Пермской улице, 48, во Всеволожске.
С 9 января все МРЭО Петербурга и Ленобласти будут работать в обычном режиме.
В ГИБДД также напоминают, что во всех МРЭО города и области можно проверить состояние очереди заявлений на регистрацию транспортных средств и прицепов или замену водительских прав, поданных через госуслуги, и рекомендуют «активнее пользоваться возможностью получения государственных услуг через Интернет». При посещении МРЭО необходимо иметь маски и перчатки и соблюдать безопасную дистанцию.