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Как будут работать МРЭО Петербурга и Ленобласти в новогодние праздники

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Новогодние праздники и Рождество изменит график работы МРЭО ГИБДД Петербурга и Ленобласти в последний день 2021 года и в январе 2022 года. Госавтоинспекция опубликовала расписание.

Как сообщает Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО, с 31 декабря 2021 года до 4 января 2022 года включительно, а также 7 и 8 января для всех подразделений МРЭО ГИБДД будут нерабочие дни.

В среду, 5 января, государственные услуги по регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД можно будет получить в следующих подразделениях:

  • МРЭО ГИБДД №1 в 3-м Верхнем переулке, 5, литера Т;
  • МРЭО ГИБДД №3 на Московском шоссе, 16, корпус 1;
  • МРЭО ГИБДД №5 на набережной Мойки, 110;
  • МРЭО ГИБДД №9 на Травяной улице, 26, в Выборге;
  • МРЭО ГИБДД №10 на Вырицком шоссе, 5А, в поселке Пригородный Гатчинского района;
  • МРЭО ГИБДД №11 на проспекте Карла Маркса, 63, в Кингисеппе;
  • МРЭО ГИБДД №13 на Плаунской улиуе, 3, в Тихвине;
  • МРЭО ГИБДД №8 на улице Металлургов, 11, в Волхове;
  • ОП МРЭО ГИБДД №8 на проспекте Победы, 12, в Киришах;
  • ОП МРЭО ГИБДД №15 на Песочной улице, 19, в Кировске;
  • МРЭО ГИБДД №16 на Красносельском шоссе, строение 8, в промышленной зоне Пески Аннинского городского поселения;
  • МРЭО ГИБДД №18 на улице Механизаторов, 11, литера Б, в Сосново.

В четверг, 6 января, граждан будут принимать:

  • МРЭО ГИБДД №2 на Фронтовой улице, 7, в Стрельне;
  • МРЭО ГИБДД №4 на проспекте Обуховской Обороны, 137;
  • МРЭО ГИБДД №6 на Мебельной улице, 21, корпус 1;
  • МРЭО ГИБДД №17 на Лабораторныом проспекте, 24, литтера А;
  • МОТН и РАС ГИБДД на улице Салова, 66, корпус 2;
  • ОП МРЭО ГИБДД №18 на улице Ленина, 60А, в Приозерске;
  • ОП МРЭО ГИБДД №11 на улице Строителей, 27, в Волосово;
  • ОП МРЭО ГИБДД №10 на улице Победы, 22, в Луге;
  • ОП МРЭО ГИБДД №13 на Песочной улице, 5, в Бокситогорске;
  • ОП МРЭО ГИБДД 8 на Железнодорожной улице, 7А, в Лодейном Поле;
  • МРЭО ГИБДД №12 на улице Боярова, 12, в Тосно;
  • МРЭО ГИБДД №15 на Пермской улице, 48, во Всеволожске.

С 9 января все МРЭО Петербурга и Ленобласти будут работать в обычном режиме.

В ГИБДД также напоминают, что во всех МРЭО города и области можно проверить состояние очереди заявлений на регистрацию транспортных средств и прицепов или замену водительских прав, поданных через госуслуги, и рекомендуют «активнее пользоваться возможностью получения государственных услуг через Интернет». При посещении МРЭО необходимо иметь маски и перчатки и соблюдать безопасную дистанцию.

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