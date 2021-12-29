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Новогоднее настроение проникло в петербургский автобус. В Ломоносове пассажиров обилечивает Снегурочка

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Кондуктор автобуса перевоплотилась в сказочного персонажа в Ломоносове (территория Петербурга). «Передаём за проезд», — теперь кричит Снегурочка.

Кондуктора в голубой шубе заметили горожане в Ломоносове 29 декабря. В соцсетях опубликовали фото из автобуса №200. «Утро, кондуктор — Снегурочка!!! Милая дама свое рабочее место превращает в сказку и дарит её нам — пассажирам! А мы с улыбками, выходя из автобуса, новогоднее настроение несём дальше: друзьям, коллегам... Спасибо этой замечательной даме — кондуктору», — написали очевидцы.

А в самом Петербурге за рулём автобуса № 24, соединяющего несколько районов города, можно встретить Деда Мороза.

В этом году Петербургу обещают снежную новогоднюю ночь. Лёгкий морозец позволит праздновать на улице.

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Комментарии (1)

тов
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