Тёплый «Себастьян» сбавит градус. Какую погоду ждать петербуржцам в новогоднюю ночь и на каникулах

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Зима 2021 года оказалась пунктуальной. Мороз и снег начались в Петербурге в начале декабря и согласно идеальному распорядку задержатся и на Новый год. На январских каникулах город подтает, но к Рождеству зима снова покажет характер.

Декабрь в этом году в Петербурге выдался снежным с ледяным настроением. Синоптики не видят в этом никакой аномалии, зима, в отличие от прошлых лет, началась в соответствии с календарём.

«Не надо говорить о каких-то аномалиях. Все это бывало. Если мы посмотрим экстремальные температуры в декабре, то они колеблются от -25 до -32 градусов. Самый холодный день был 30 декабря -34 градуса, это было в 1978 году. То есть случались у нас года в Санкт-Петербурге, когда царила настоящая зима и она тоже начиналась в декабре, — отметил синоптик Юрий Куткевич. — В последние годы сказывалось глобальное потепление. У нас были тёплые зимы, они приходили позднее. Настоящая зима начиналась в январе, а сейчас она пришла, как положено в календаре, в начале декабря».



В последние дни уходящего года Петербург окажется под влиянием тёплого северо-атлантического циклона «Себастьян». Его старания приведут к облачной погоде и температуре воздуха от -2 до -5 градусов. «Примерно столько же будет в момент боя курантов, то есть в полночь. Первого января циклон продолжит свой путь на восток и будет открывать к берегам Невы дорогу более холодному воздуху», — рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Снежная и морозная новогодняя ночь предстоит Петербургу впервые за последние пять лет. Предыдущие праздники были омрачены слякотью под ногами.

Уже к вечеру первого января мороз пойдёт на понижение и столбик термометра достигнет привычных минус 8–10 градусов. Морозными будут первые дни января.

Как отметила ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева, январь традиционно самый холодный месяц для региона. Его средняя многолетняя температура составляет — 7,8 градуса.

Если же вспоминать рекорды, то за последние 100 лет абсолютный минимум температуры воздуха в Петербурге составил -35,6 градуса. Он был зафиксирован 17 января 1940 года. Самая высокая температура воздуха в этом месяце достигла +8,7 градуса 10 января 2007 года. Что же касается января 2022 года, то петербуржцев ожидает нервный месяц с частой сменой настроений.



«В первой половине января наши районы чаще будут находиться в зоне довольно активной циклонической деятельности. Определяющими погоду в этот период будут как восточные и юго-восточные периферии атлантических циклонов, с которыми в наши районы поступают влажные и теплые воздушные массы, так и тыловые (холодные) части циклонов, «ныряющих» из более высоких широт и приносящих более сухой и морозный воздух Арктики. Частая смена воздушных масс обусловит изменчивый характер погодных условий, со значительными температурными колебаниями. Во второй половине месяца прогнозируется ослабление циклонической деятельности, в связи с чем осадков станет меньше, а прояснений — больше», — отметила Мироничева.

Первая январская оттепель ожидается только 4–5-го числа. Температура воздуха достигнет плюсовых значений. В городе пойдет мокрый снег. Теплое настроение не задержится. К Рождеству мороз с новой силой заявит о себе. Обещают похолодание до -14 градусов днём и до -19 ночью.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

