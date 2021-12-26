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Ощущается как -30°C: ледяной апокалипсис в Петербурге в картинках

Петербуржцы натянули шарфы до глаз и передвигаются перебежками, над городом идеально ясное небо и даже солнце, только вот оно не греет. Последний раз такой холодный декабрь был в Петербурге почти 20 лет назад. Фотограф «Фонтанки» утеплился и прогулялся по улицам.

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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Петербуржцы натянули шарфы до глаз и передвигаются перебежками, над городом идеально ясное небо и даже солнце, только вот оно не греет. Последний раз такой холодный декабрь был в Петербурге почти 20 лет назад. Фотограф «Фонтанки» утеплился и прогулялся по улицам.

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Петербуржцы с утра открыли погодные сервисы на оптимистичной ноте: «-20°C, ощущается как -30°C». Как рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, утром в городе похолодало до -23,1 градуса. «Последний раз такие морозы в декабре в Санкт-Петербурге наблюдались в 2002 году!» — добавил синоптик.

Он отметил, что в воскресенье среднесуточная температура оказалась на 13–14 градусов ниже климатической нормы. Петербург обошел Москву в негласном зимнем соревновании и по высоте снежного покрова (30 см против 25 см), и по морозам, заявил Леус.

Погоду в Петербурге вообще бросает из крайности в крайность. Еще накануне было теплее, а снег валил так, что пешеходы перешли на лыжи. А после ледяного воскресенья погодные качели опять пойдут обратно — в ночь на понедельник похолодает до -16 градусов. А днем температура поднимется до -10.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (32)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была нео.формлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Alex000
Такое ощущение, что вокруг все приехали из солнечных городов и республик. Какие шарфы до глаз? Какие перебежки? На улице всего -18-20, тем более, что при этих температурах здесь комфортнее, чем при -14 - -16, потому что часть влаги из воздуха оседает.
angel of death
всё, как в песне:

Мокрые улицы, сонные машины
Длинные пальцы. Метро невыносимо
Давят виски, мне туда надо войти
Пользуясь правом на дождь, я убегаю
Пользуясь правом в лицо я отвечаю
Можешь идти, тебе же так надо, лети

Забери солнце с собою
Оно мне не нужно, веришь
Оно меня больше не любит
Оно меня больше не греет
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