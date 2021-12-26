Ощущается как -30°C: ледяной апокалипсис в Петербурге в картинках

Петербуржцы натянули шарфы до глаз и передвигаются перебежками, над городом идеально ясное небо и даже солнце, только вот оно не греет. Последний раз такой холодный декабрь был в Петербурге почти 20 лет назад. Фотограф «Фонтанки» утеплился и прогулялся по улицам.

Петербуржцы с утра открыли погодные сервисы на оптимистичной ноте: «-20°C, ощущается как -30°C». Как рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, утром в городе похолодало до -23,1 градуса. «Последний раз такие морозы в декабре в Санкт-Петербурге наблюдались в 2002 году!» — добавил синоптик.

Он отметил, что в воскресенье среднесуточная температура оказалась на 13–14 градусов ниже климатической нормы. Петербург обошел Москву в негласном зимнем соревновании и по высоте снежного покрова (30 см против 25 см), и по морозам, заявил Леус.



Погоду в Петербурге вообще бросает из крайности в крайность. Еще накануне было теплее, а снег валил так, что пешеходы перешли на лыжи. А после ледяного воскресенья погодные качели опять пойдут обратно — в ночь на понедельник похолодает до -16 градусов. А днем температура поднимется до -10.

