Удар мороза. Последний раз такой холодный декабрь был в Петербурге почти 20 лет назад

По данным Гидрометцентра, 26 декабря температура воздуха в Северной столице составит -11…-13 градусов. В окрестностях похолодает до -20.

Как рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, утром в городе похолодало до -23,1 градуса. «Последний раз такие морозы в декабре в Санкт-Петербурге наблюдались в 2002 году!», — добавил синоптик.



Также он отметил, что в воскресенье среднесуточная температура окажется на 13–14 градусов ниже климатической нормы. Петербург обошел Москву в негласном зимнем соревновании и по высоте снежного покрова (30 см против 25 см), и по морозам, заявил Леус.

