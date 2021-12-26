FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -10
73.19р82.93р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Удар мороза. Последний раз такой холодный декабрь был в Петербурге почти 20 лет назад

Конец недели подарил Петербургу настоящую предновогоднюю зиму. Город остается во власти циклона.

19
Печать

По данным Гидрометцентра, 26 декабря температура воздуха в Северной столице составит -11…-13 градусов. В окрестностях похолодает до -20.

Как рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, утром в городе похолодало до -23,1 градуса. «Последний раз такие морозы в декабре в Санкт-Петербурге наблюдались в 2002 году!», — добавил синоптик.

Также он отметил, что в воскресенье среднесуточная температура окажется на 13–14 градусов ниже климатической нормы. Петербург обошел Москву в негласном зимнем соревновании и по высоте снежного покрова (30 см против 25 см), и по морозам, заявил Леус.

В ночь на понедельник похолодает до -16 градусов. Днем температура составит -10. На дорогах будет скользко.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

aspirin
Михаил Леус видимо не жил в Ленинграде. В 1978 году в декабре,под Новый год,было 35 градусов мороза.
Alex000
"По данным Гидрометцентра, 26 декабря температура воздуха в Северной столице составит -11…-13 градусов"

-19-20 на дворе :D
266065285
Всё верно, именно с начала 2000-х нормальные зимы и закончились.
Очень хорошо, если нынешняя зима указывает на обратную тенденцию.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний