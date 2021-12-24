Автобус «Желание». Стало известно, на каком маршруте петербуржцы смогут встретить Деда Мороза

«"Пассажиравтотранс" в четвертый раз проведет акцию «Везет в Новый год». «Форму» волшебника примерит водитель популярного маршрута № 24, соединяющего несколько районов города. Проехать в автобусе и загадать желание можно будет с 27 по 31 декабря», — говорится в сообщении ПАТ.
Полюбоваться автобусом смогут и пешеходы — лобовое стекло украсит открытка с пожеланиями.
Предприятие предлагает петербуржцам и гостям города сфотографировать транспорт и опубликовать снимок на странице «ВКонтакте». Автор лучшего фото получит билет «Подорожник» с денежным ресурсом в 2022 рубля. Итоги конкурса будут подведены 13 января.
При этом в ПАТ предупредили о необходимости соблюдать ПДД в поисках лучшего ракурса.