FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -14
73.36р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Автобус «Желание». Стало известно, на каком маршруте петербуржцы смогут встретить Деда Мороза

В Петербурге с понедельника управлять популярным маршрутом № 24 будет Дед Мороз. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

4
Печать

«"Пассажиравтотранс" в четвертый раз проведет акцию «Везет в Новый год». «Форму» волшебника примерит водитель популярного маршрута № 24, соединяющего несколько районов города. Проехать в автобусе и загадать желание можно будет с 27 по 31 декабря», — говорится в сообщении ПАТ.

Фото: «Пассажиравтотранс»
ПоделитьсяПоделиться

Полюбоваться автобусом смогут и пешеходы — лобовое стекло украсит открытка с пожеланиями.

Предприятие предлагает петербуржцам и гостям города сфотографировать транспорт и опубликовать снимок на странице «ВКонтакте». Автор лучшего фото получит билет «Подорожник» с денежным ресурсом в 2022 рубля. Итоги конкурса будут подведены 13 января.

При этом в ПАТ предупредили о необходимости соблюдать ПДД в поисках лучшего ракурса.

Фото: «Пассажиравтотранс»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Свободу Лёхе!
Для исполнения желаний петербуржцам важнее знать, на каком маршруте они могут встретить.. адвоката Деда Мороза! )
angel of death
лучше бы носители НОРМАЛЬНЫЕ бы научились делать.... а то производят откровенное г-но - от года до трёх проходит и всё, ваша карточка не читается... откровенное ***нище...
260642011
Пустите автобус Желание для взрослых дяденек. Но только с исполнением желаний.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний