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Гибель упавшей с 12 этажа собаки на Вавиловых стала уголовным делом без подозреваемых

В гибели собаки под окнами многоэтажки в Калининском районе Петербурга полиция увидела жестокое обращение с животными. Подозреваемых в деле пока нет.

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Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 29 декабря, случившееся на улице Вавиловых квалифицировали по части 1 статьи 245 УК — жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, которое закончилось его гибелью.

На причастность проверяли владельцев, но дело возбудили по факту случившегося. Муж и жена, в квартире которых жил пёс, подозреваемыми по нему на данный момент не проходят.

Собаку под окнами 14-этажки на улице Вавиловых нашли вечером 26 декабря. Волонтёры и соседи уверены, что её выбросили из квартиры на 12 этаже, откуда летом прошлого года падал ребёнок. Хозяева — 39-летняя женщина и 41-летний мужчина — прибывшим на место полицейским заявили, что пёс ещё ночью сам прыгнул с балкона.

Рассказывая о семье, соседи упоминают алкоголь, двух детей, которые больше не живут с родителями, и ещё одну собаку, которая будто бы тоже разбилась. Кот, ранее живший в семье, по словам жильцов, также внезапно исчез.

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Комментарии (4)

bebop
надеюсь и эта семейка исчезнет
266078380
3-х летнего ребенка проспали, собакена проспали, ща сами себя проспят благодаря черным риэлторам.
Pilat
Веселая семейка.
Но что значит сам прыгнул с балкона?
Он при минус 20 жил на балконе?
Тогда да, мог от отчаянья и прыгнуть, потому что замерзал, а видел огни, людей, хотел у тепло.
Таких хозяев судить нужно.
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