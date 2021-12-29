Гибель упавшей с 12 этажа собаки на Вавиловых стала уголовным делом без подозреваемых

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 29 декабря, случившееся на улице Вавиловых квалифицировали по части 1 статьи 245 УК — жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, которое закончилось его гибелью.



На причастность проверяли владельцев, но дело возбудили по факту случившегося. Муж и жена, в квартире которых жил пёс, подозреваемыми по нему на данный момент не проходят.



Собаку под окнами 14-этажки на улице Вавиловых нашли вечером 26 декабря. Волонтёры и соседи уверены, что её выбросили из квартиры на 12 этаже, откуда летом прошлого года падал ребёнок. Хозяева — 39-летняя женщина и 41-летний мужчина — прибывшим на место полицейским заявили, что пёс ещё ночью сам прыгнул с балкона.

