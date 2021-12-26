Полиция начала проверку после заявления о выброшенной с 12 этажа собаке на Вавиловых

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 26 декабря, полицейских к четырнадцатиэтажке на улице Вавиловых вызвали накануне в пять часов вечера, рассказав о выброшенной из окна собаке.



«Прибывшие по указанному адресу полицейские доставили в полицию для разбирательств и проверки на причастность к гибели животного семейную пару, 39-летнюю женщину и 41-летнего мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – уточнили в ведомстве.



Первыми с семьёй с 12 этажа пытались поговорить волонтёры. Их через закрытую дверь заверили, что живущий в квартире пёс спит. С сотрудниками полиции мужчина и женщина были откровеннее и признались, что собака ещё в два часа ночи будто бы прыгнула с балкона.

