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«Сначала ребёнок упал, потом собака». Под окнами высотки на Вавиловых нашли переломанную овчарку

Погибший домашний пёс весь день пролежал под окнами дома в Калининском районе Петербурга. Его хозяева отмечали выходные в квартире, откуда, как помнят соседи, год назад выпала трёхлетняя девочка.

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О случившемся «Фонтанке» 26 декабря сообщили волонтёры. Заявку о лежащей без движения собаке им передали около половины пятого часа вечера субботы. Пса под окнами 14-этажки на улице Вавиловых заметила местная жительница, к приезду волонтёров он был мёртв.

Фото: предоставлено волонтёрами
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Собака была травмирована, но не истощена, на шее — ошейник. Беглый опрос соседей помог установить предполагаемых владельцев. Такое же животное видели у жильцов с 12-го этажа. Незаметными соседями их не назвать. В своих рассказах жители упомянули алкоголь, лай, который слышали прошлой ночью, и трёхлетнюю девочку, упавшую с балкона этой же квартиры в июне прошлого года. Она, как говорят, выжила, ходит, но, похоже, уже не живёт с родителями — последний раз её встречали летом. Метис овчарки появился около двух лет назад, до этого видели «чёрную и жутко худую собаку», но она куда-то исчезла.

предоставлено волонтёрами

«Дверь мне не открыли, заявили, что их собака дома, спит», — рассказала Елизавета.

С приехавшими на вызов полицейскими жильцы были откровеннее. В погибшей собаке признали своего питомца и заверили, что та выпрыгнула с балкона сама ещё в два часа ночи. У соседей и волонтёров версия вызвала сомнения: балкон не застеклён, снизу бетонная плита метра полтора высотой и без зазоров.

Побывавшие в квартире сотрудники рассказали Елизавете, что застали в квартире алкогольное застолье. Обоих увезли в отдел, тело собаки забирать отказались.

Экспертизой, которая поможет установить причину и время смерти, занялись волонтёры. В случившемся видят жестокое обращение с животными и сейчас ищут юриста, готового оказать правовую помощь.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и области.

Фото: предоставлено волонтёрами

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Комментарии (11)

sergeyspb
надо спросить с этих извергов
261215271
Твари.
То есть за выпавшего ребенка гуманно никого не привлекли?
VKuser203216
Когда будут наказывать за животных, которые бегают на улице, т.е. их бросили хозяева или животные сами убежали по недосмотру хозяев, то никакого порядка не будет. Если завели животное, то смотрите за ним как за маленьким ребенком. Где вы зоозащитники, почему не требуете наказание за то, что за животными недосматривают и они убегают бродяжничать.
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