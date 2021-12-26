«Сначала ребёнок упал, потом собака». Под окнами высотки на Вавиловых нашли переломанную овчарку

О случившемся «Фонтанке» 26 декабря сообщили волонтёры. Заявку о лежащей без движения собаке им передали около половины пятого часа вечера субботы. Пса под окнами 14-этажки на улице Вавиловых заметила местная жительница, к приезду волонтёров он был мёртв.

Собака была травмирована, но не истощена, на шее — ошейник. Беглый опрос соседей помог установить предполагаемых владельцев. Такое же животное видели у жильцов с 12-го этажа. Незаметными соседями их не назвать. В своих рассказах жители упомянули алкоголь, лай, который слышали прошлой ночью, и трёхлетнюю девочку, упавшую с балкона этой же квартиры в июне прошлого года. Она, как говорят, выжила, ходит, но, похоже, уже не живёт с родителями — последний раз её встречали летом. Метис овчарки появился около двух лет назад, до этого видели «чёрную и жутко худую собаку», но она куда-то исчезла.

«Дверь мне не открыли, заявили, что их собака дома, спит», — рассказала Елизавета.



С приехавшими на вызов полицейскими жильцы были откровеннее. В погибшей собаке признали своего питомца и заверили, что та выпрыгнула с балкона сама ещё в два часа ночи. У соседей и волонтёров версия вызвала сомнения: балкон не застеклён, снизу бетонная плита метра полтора высотой и без зазоров.



Побывавшие в квартире сотрудники рассказали Елизавете, что застали в квартире алкогольное застолье. Обоих увезли в отдел, тело собаки забирать отказались.



Экспертизой, которая поможет установить причину и время смерти, занялись волонтёры. В случившемся видят жестокое обращение с животными и сейчас ищут юриста, готового оказать правовую помощь.



«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и области.

