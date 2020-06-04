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04.06.2020 09:36
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На Вавиловых трёхлетняя девочка выпала с 12 этажа, пока её родители спали пьяными

Трёхлетнюю девочку спасают врачи детской горбольницы им. Раухфуса. Ребёнок упал с высоты 12 этажа в Калининском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, около половины одиннадцатого в отсутствие родителей из окна дома № 6/2 по улице Вавиловых выпала маленькая девочка. Несмотря на значительную высоту, она выжила, однако травмы получила более чем серьёзные. У неё диагностированы перелом со смещением, разрывы и ушибы внутренних органов, а также черепно-мозговая травма. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.

Как сообщил изданию собеседник в правоохранительных органах, в момент происшествия родители малышки были пьяны и спали. Старшая дочь-девятиклассница включила сестре мультфильмы и ушла. Последняя же вышла на балкон и нырнула вниз. Сейчас мать с отцом находятся в территориальном отделе полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (2)

s.irina
Ужас и правда, желаю девочке поправиться! Но я честно сплю так (трезвая абсолютно, устаю очень), что не слышу как моя 4-х летняя дочь в туалет встает, например, хотя спим в одной комнате. Но 3-х летний ребенок вряд ли сам мог открыть балконную дверь.
Juliya_5555
Афигеть!!! Зачем таким дегенератам дети ( некоторые люди мечтают о детях и им не дано, а каким то прощелыгам плевать на собственных детей . Здоровья малышке ! Надеюсь у нее все будет без отклонений , такая высота , родилась в рубашке !
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