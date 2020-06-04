На Вавиловых трёхлетняя девочка выпала с 12 этажа, пока её родители спали пьяными
Трёхлетнюю девочку спасают врачи детской горбольницы
Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, около половины одиннадцатого в отсутствие родителей из окна дома
Как сообщил изданию собеседник в правоохранительных органах, в момент происшествия родители малышки были пьяны и спали. Старшая дочь-девятиклассница включила сестре мультфильмы и ушла. Последняя же вышла на балкон и нырнула вниз. Сейчас мать с отцом находятся в территориальном отделе полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.