Мурашко назвал число привитых от ковида пенсионеров. По его словам, их в России 67%

В России от коронавируса вакцинированы 67% граждан старше 60 лет. В то же время по данному направлению работу в регионах стоит усиливать. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



«Особая категория для внимания медицинских сотрудников — это граждане старше 60 лет. Прошли вакцинацию сегодня 67%. По данному направлению работу в регионах необходимо усиливать, потому что именно эта категория по-прежнему находится в группе риска», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

