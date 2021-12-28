Мурашко назвал число привитых от ковида пенсионеров. По его словам, их в России 67%

В России от коронавируса вакцинированы 67% граждан старше 60 лет. В то же время по данному направлению работу в регионах стоит усиливать. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Особая категория для внимания медицинских сотрудников — это граждане старше 60 лет. Прошли вакцинацию сегодня 67%. По данному направлению работу в регионах необходимо усиливать, потому что именно эта категория по-прежнему находится в группе риска», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране на сегодняшний день составляет 61,1%. В то же время по данным Роспотребнадзора, он ниже — менее 56%.
Напомним, что в Петербурге в ноябре была введена обязательная вакцинация пожилых людей старше 60 лет. Такое же требование позднее ввели в большинстве регионов РФ.