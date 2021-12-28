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Мурашко назвал число привитых от ковида пенсионеров. По его словам, их в России 67%

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В России от коронавируса вакцинированы 67% граждан старше 60 лет. В то же время по данному направлению работу в регионах стоит усиливать. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Особая категория для внимания медицинских сотрудников — это граждане старше 60 лет. Прошли вакцинацию сегодня 67%. По данному направлению работу в регионах необходимо усиливать, потому что именно эта категория по-прежнему находится в группе риска», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране на сегодняшний день составляет 61,1%. В то же время по данным Роспотребнадзора, он ниже — менее 56%.

Напомним, что в Петербурге в ноябре была введена обязательная вакцинация пожилых людей старше 60 лет. Такое же требование позднее ввели в большинстве регионов РФ.

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Комментарии (4)

Yksy
У меня среди пенсионеров есть лишь одна непривитая с абсолютным медотводом.
Все остальные привиты, и многие уже ревакцинированы.
Но тут речь о России, а у меня почти все в Питере и области.
ДуремарСПб.
Эта та Мурашка которая доблестно но безуспешно пыталась выгородить отравителей Навального?Честнейший представитель правящей партии.
тов
Голимое вранье. Вакцинироваться идут те, кого иначе с работы уволят.

А пенсионеров привитых ни одного нет среди многочисленных знакомых.
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