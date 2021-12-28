FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -8
73.23р82.94р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Разошлись в цифрах. Голикова заявила о достижении 61% коллективного иммунитета, у Поповой — меньше 56%

9
Печать

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России к настоящему моменту вырос до 61,1%, однако этого пока недостаточно. Такое заявление она сделала 28 декабря на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Благодаря вакцинации на сегодняшний день в Российской Федерации уровень коллективного иммунитета [к коронавирусу] составляет 61,1%. Этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать. И в этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации», — цитирует Голикову ТАСС.

При этом немногим ранее в тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила президенту РФ Владимиру Путину, что уровень коллективного иммунитета в стране сейчас приближается к 56%. Сам глава государства заявил, что считает необходимым достичь показателя в 90%. В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне говорила о требуемых для достижения коллективного иммунитета 100% вакцинированных граждан.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

SERGEY111
Вот дурехи , надо было сложить эти цифры где получили бы 117% - браво доложили бы и успокоили ВВ .
Софокл Аристархович
Видимо доклады проходили в разное время (по-часовое время).
Всем же известно, что "..во время в пути, собачка могла подрасти" ;о)
маняша
Почему же заболеваемость никак не снижается?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний