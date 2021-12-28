Разошлись в цифрах. Голикова заявила о достижении 61% коллективного иммунитета, у Поповой — меньше 56%

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России к настоящему моменту вырос до 61,1%, однако этого пока недостаточно. Такое заявление она сделала 28 декабря на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.



«Благодаря вакцинации на сегодняшний день в Российской Федерации уровень коллективного иммунитета [к коронавирусу] составляет 61,1%. Этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать. И в этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации», — цитирует Голикову ТАСС.

