Разошлись в цифрах. Голикова заявила о достижении 61% коллективного иммунитета, у Поповой — меньше 56%

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России к настоящему моменту вырос до 61,1%, однако этого пока недостаточно. Такое заявление она сделала 28 декабря на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
«Благодаря вакцинации на сегодняшний день в Российской Федерации уровень коллективного иммунитета [к коронавирусу] составляет 61,1%. Этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать. И в этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации», — цитирует Голикову ТАСС.
При этом немногим ранее в тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила президенту РФ Владимиру Путину, что уровень коллективного иммунитета в стране сейчас приближается к 56%. Сам глава государства заявил, что считает необходимым достичь показателя в 90%. В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне говорила о требуемых для достижения коллективного иммунитета 100% вакцинированных граждан.