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В Петербурге вводят обязательную вакцинацию для пожилых и людей с хроническими заболеваниями

В Петербурге вакцинация от коронавируса становится обязательной для граждан старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан. Соответствующее постановление подписала 9 ноября главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

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Документ вносит изменения в постановление от 12 октября и расширяет список тех, для кого прививка от ковида обязательна. Теперь в этом перечне сотрудники любых организаций в сфере промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, включая работающие в Пулково (в том числе авиакомпании), Большом порту Петербурга и петербургском пассажирском порту. Также в него внесли всех обучающихся в профучилищах и вузах старше 18 лет, кому придется проходить практику за пределами учебных заведений.

Однако главное изменение касается лиц в возрасте старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями (в том числе заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем), — для всех них вакцинация становится обязательной.

Обеспечить прививку первым компонентом вакцины власти должны до 15 декабря, вторым — до 15 января.

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Комментарии (44)

265056402
на самом деле ппц. Надо немножко подождать, месяца 2-3, посмотреть, может предложение наконец станет экономически ущербно, и заткнутся
Leo.S
Надо было к новости фото Башкетовой приложить, ее даже ковид боится.
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