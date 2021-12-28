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Верховный суд ликвидировал международный «Мемориал»*

Верховный суд РФ постановил ликвидировать международное историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал»* (организация, признанная Минюстом РФ НКО-иноагентом).

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Претензии Генпрокуратуры были связаны с систематическим отсутствием маркировки иноагента в материалах организации. Гособвинение заявляло, что из-за этого может пострадать «психическое здоровье граждан» и вызвать у них «депрессивное состояние».

«Суд постановил ликвидировать Международную общественную организацию «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» и ее структурные организации», — цитирует решение суда РИА Новости.

Как сообщает 28 декабря «Новая газета», прокурор Алексей Жафяров в ходе прений заявил, что «Мемориал», который изначально создавался для памяти о жертвах, поменял свое направление и теперь «заставляет каяться за советское прошлое».

Гособвинение считает, что организация «обеляет нацистских преступников», а также «спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства».

«Мы считаем решение Верховного суда РФ, удовлетворившего иск Генпрокуратуры о ликвидации международного «Мемориала», незаконным и необоснованным и будем обжаловать его», — приводит ТАСС слова адвоката организации Марии Эйсмонт.

«Фонтанка» писала, что в ноябре Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Мемориал», направив иски в два суда — отдельно по правозащитному* (также признан в РФ НКО-иноагентом) и международному центру. Ведомство убеждено, что организация посягнула на Конституцию, не маркируя все свои материалы иноагентской плашкой.

Рассмотрение требования о ликвидации правозащитного «Мемориала» назначено на завтра, 29 декабря. Оно состоится в Мосгорсуде.

*Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

Международный «Мемориал» был создан в 1992 году в Москве. Организации предшествовала московская общественная группа «Мемориал», возникшая в 1987 году и давшая начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество «Мемориал» (зарегистрировано в 1990 году). Одним из организаторов и первым почетным председателем общества «Мемориал» был академик Андрей Сахаров.

Организация ведет деятельность на территории РФ, Казахстана, Латвии, Украины и иных государств, где действуют члены международного «Мемориала». Целью и задачей организации в том числе является «содействие в построении развитого гражданского общества и демократического правового государства, исключающего возможность возврата к тоталитаризму».

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Комментарии (41)

Analyst
Естественное решение для чекистов и вертухаев.
Такие решения помогают удерживать власть, но не способствуют экономическому развитию государства.
Москва 2041
"Еще появляются на теле нашей страны подлые змеиные укусы."
185322022
Мемориал не тем занимался! Копался в прошлом , не видя настоящего! А оно похуже похоже будет, чем 37.
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