Верховный суд ликвидировал международный «Мемориал»*

Претензии Генпрокуратуры были связаны с систематическим отсутствием маркировки иноагента в материалах организации. Гособвинение заявляло, что из-за этого может пострадать «психическое здоровье граждан» и вызвать у них «депрессивное состояние».



«Суд постановил ликвидировать Международную общественную организацию «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» и ее структурные организации», — цитирует решение суда РИА Новости.



Как сообщает 28 декабря «Новая газета», прокурор Алексей Жафяров в ходе прений заявил, что «Мемориал», который изначально создавался для памяти о жертвах, поменял свое направление и теперь «заставляет каяться за советское прошлое».