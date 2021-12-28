Верховный суд ликвидировал международный «Мемориал»*

Претензии Генпрокуратуры были связаны с систематическим отсутствием маркировки иноагента в материалах организации. Гособвинение заявляло, что из-за этого может пострадать «психическое здоровье граждан» и вызвать у них «депрессивное состояние».
«Суд постановил ликвидировать Международную общественную организацию «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» и ее структурные организации», — цитирует решение суда РИА Новости.
Как сообщает 28 декабря «Новая газета», прокурор Алексей Жафяров в ходе прений заявил, что «Мемориал», который изначально создавался для памяти о жертвах, поменял свое направление и теперь «заставляет каяться за советское прошлое».
Гособвинение считает, что организация «обеляет нацистских преступников», а также «спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства».
«Мы считаем решение Верховного суда РФ, удовлетворившего иск Генпрокуратуры о ликвидации международного «Мемориала», незаконным и необоснованным и будем обжаловать его», — приводит ТАСС слова адвоката организации Марии Эйсмонт.
«Фонтанка» писала, что в ноябре Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Мемориал», направив иски в два суда — отдельно по правозащитному* (также признан в РФ НКО-иноагентом) и международному центру. Ведомство убеждено, что организация посягнула на Конституцию, не маркируя все свои материалы иноагентской плашкой.
Рассмотрение требования о ликвидации правозащитного «Мемориала» назначено на завтра, 29 декабря. Оно состоится в Мосгорсуде.
*Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.