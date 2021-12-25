Автор множества петербургских мемориалов умер в Петербурге после продолжительной болезни

Автор мемориала морякам-подводникам и жертвам теракта над Синаем умер в Петербурге 25 декабря. Он долго болел.
О смерти архитектора Геннадия Пейчева «Фонтанке» сообщили в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников. Художник долго болел и скончался ранним субботним утром. Его похоронят на Серафимовском кладбище, где есть несколько памятников авторства Пейчева. В частности, мемориал подводникам, погибшим на затонувшем «Курске», и «Сложенные крылья» в память о жертвах теракта над Синайским полуостровом.
Он также был одним из архитекторов памятника Александру Невскому на одноименной площади, сделал небольшой мемориал на Левашовской пустоши, где захоронены жертвы политических репрессий. В некоторых источниках Пейчева называют одним из авторов памятника зайцу у Иоанновского моста.