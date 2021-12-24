За растрату в 11 млн бывший директор УК «Возрождение» заплатит 450 тысяч рублей. Дело о фиктивной уборке закончилось приговором

Бывшего директора управляющей компании «Возрождение» Павла Иванова признали виновным в многомиллионной растрате. Суд вынес приговор 24 декабря.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры, Иванова приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также он заплатит 450 тысяч рублей штрафа.



По версии следствия, Иванов с марта 2011 года по октябрь 2016-го заключил договоры с организациями на уборку внутриквартальных территорий Васильевского острова. Фактически уборка не проводилась. Исчезли 11 млн рублей.

