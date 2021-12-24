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За растрату в 11 млн бывший директор УК «Возрождение» заплатит 450 тысяч рублей. Дело о фиктивной уборке закончилось приговором

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Бывшего директора управляющей компании «Возрождение» Павла Иванова признали виновным в многомиллионной растрате. Суд вынес приговор 24 декабря.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, Иванова приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также он заплатит 450 тысяч рублей штрафа.

По версии следствия, Иванов с марта 2011 года по октябрь 2016-го заключил договоры с организациями на уборку внутриквартальных территорий Васильевского острова. Фактически уборка не проводилась. Исчезли 11 млн рублей.

В судебном заседании подсудимый вину не признал.

Экс-директора крупнейшей на Васильевском острове управляющей компании Павла Иванова отправили под домашний арест в 2016 году после обысков сотрудниками ФСБ. Тогда дело было возбуждено по статье 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».

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Комментарии (1)

kolpankolpan
Петербургская коррупция это круто. Все до одного губернаторы , суды,полиция. Смешной приговор тому кто деньги взял и отдал на сторону. Кто поверит в это? Суд. Федеральный Суд в Петербурге!
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