Оренбургского священника-педофила приговорили к 21 году в колонии строгого режима

Саракташский районый суд Оренбургской области вынес приговор основателю Свято-Троицкой обители милосердия протоиерею Николаю Стремскому, которого признали виновным в педофилии. Священнослужитель приговорен к 21 году в колонии строгого режима. Об этом со ссылкой на решение суда 24 декабря сообщает Znak.com.



По версии следствия, Стремский «неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия», а также изнасиловал одного ребенка. Всего в семье священника воспитывались 73 ребенка. После ареста Стремский был лишен опекунства. Сам священник не признал вины. Он считает, что дети выдумали свои показания.

