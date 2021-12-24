Оренбургского священника-педофила приговорили к 21 году в колонии строгого режима

Саракташский районый суд Оренбургской области вынес приговор основателю Свято-Троицкой обители милосердия протоиерею Николаю Стремскому, которого признали виновным в педофилии. Священнослужитель приговорен к 21 году в колонии строгого режима. Об этом со ссылкой на решение суда 24 декабря сообщает Znak.com.
По версии следствия, Стремский «неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия», а также изнасиловал одного ребенка. Всего в семье священника воспитывались 73 ребенка. После ареста Стремский был лишен опекунства. Сам священник не признал вины. Он считает, что дети выдумали свои показания.
«Фонтанка» писала, что Николай Стремский был задержан в сентябре 2019 года. Ему предъявили обвинения по ч. 3 ст. 135 УК РФ («развратные действия»), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («изнасилование») и ст. 156 УК РФ («неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Помимо самого священника были также арестованы его дочь и ее супруг, которым вменялось незаконное лишение свободы детей. В ноябре 2020 года дочери Стремского суд назначил четыре года условно.