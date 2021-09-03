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Божий человек. Оренбургского священника приговорили к 13 годам за растление малолетних

Настоятель приходов в Оренбургской области получил приговор по делу о растлении несовершеннолетних

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении настоятеля приходов Асекеевского района Оренбургской области. Священнослужитель признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и вовлечение детей в распитие спиртного. Об этом сообщает 3 сентября СУ СК РФ по Оренбургской области.

Священник-растлитель приговорён к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначено ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев после отбытия основного.

Следствием и судом было установлено, что в период с января 2019-го по февраль 2020 года фигурант уголовного дела совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трёх несовершеннолетних, одного из которых также вовлекал в систематическое распитие спиртных напитков. Преступления он совершал на территории города Бугуруслана и Асекеевского района Оренбургской области.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Оренбургской области по делу о сексуальных домогательствах в отношении детей задержан и арестован иеромонах Климент (Кораблёв). Также сообщалось, что осенью 2019 года в том же регионе был арестован настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николай Стремский, которого обвиняют в растлении детей. По данным следствия, батюшка развращал семерых опекаемых и удочерённых несовершеннолетних.

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