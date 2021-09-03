Божий человек. Оренбургского священника приговорили к 13 годам за растление малолетних

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении настоятеля приходов Асекеевского района Оренбургской области. Священнослужитель признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и вовлечение детей в распитие спиртного. Об этом сообщает 3 сентября СУ СК РФ по Оренбургской области.



Священник-растлитель приговорён к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначено ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев после отбытия основного.

