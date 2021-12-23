Во Всеволожске подозреваемая в сбыте наркотиков сбежала из-под конвоя в местной больнице

Об этом «Фонтанке» 23 декабря сообщили в прокуратуре Ленинградской области.
В надзорном ведомстве добавили, что гражданка сбежала из-под конвоя днем в четверг.
Полиция возбудила уголовное дело по 313 статье УК РФ (побег из-под стражи). Ход и результаты расследования поставлены на контроль Всеволожской городской прокуратурой.
Как пишет 47news, полиция разыскивает 29-летнюю уроженку Узбекистана Кристину Бутузову, которая ранее была арестована до 4 февраля. По предварительным данным, женщина пожаловалась на проблемы со здоровьем. Ее привезли в больницу, спустя примерно 15 минут она отпросилась в туалет и сбежала.