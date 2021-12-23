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Во Всеволожске подозреваемая в сбыте наркотиков сбежала из-под конвоя в местной больнице

Подозреваемая в покушении на производство и сбыт наркотиков скрылась от полицейских, находясь во Всеволожской клинической межрайонной больнице.

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Об этом «Фонтанке» 23 декабря сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

В надзорном ведомстве добавили, что гражданка сбежала из-под конвоя днем в четверг.

Полиция возбудила уголовное дело по 313 статье УК РФ (побег из-под стражи). Ход и результаты расследования поставлены на контроль Всеволожской городской прокуратурой.

Как пишет 47news, полиция разыскивает 29-летнюю уроженку Узбекистана Кристину Бутузову, которая ранее была арестована до 4 февраля. По предварительным данным, женщина пожаловалась на проблемы со здоровьем. Ее привезли в больницу, спустя примерно 15 минут она отпросилась в туалет и сбежала.

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Комментарии (2)

Hans-Christian
Ха. Подозреваемая в сбыте наркотиков, говорите?
Плоткина, 8 - точка, где барыжат цыгане. Туда сходите, не?
VKuser4636990
Удачи тебе.
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