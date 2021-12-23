В Смольном обсуждают продление работы общественного транспорта в новогоднюю ночь на час

Как стало известно «Фонтанке» 23 декабря, именно такое предложение разработано в транспортном блоке правительства для аппарата вице-губернатора Бориса Пиотровского. Оно появилось после изучения Общегородского плана по подготовке праздничных мероприятий.



Напомним, изначально врио главы комитета по культуре Федор Болтин говорил, что ни метро, ни наземный транспорт в Новый год работать не будут, поскольку городские власти не планируют никаких гуляний. Однако затем губернатор Александр Беглов заявил, что «транспорт будет работать в ночное время».

