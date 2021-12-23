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В Смольном обсуждают продление работы общественного транспорта в новогоднюю ночь на час

Работу общественного транспорта в Петербурге в ночь с 31 декабря на 1 января могут продлить на час. Это относится и к метро, и к «Пассажиравтотрансу» с «Горэлектротрансом».

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Как стало известно «Фонтанке» 23 декабря, именно такое предложение разработано в транспортном блоке правительства для аппарата вице-губернатора Бориса Пиотровского. Оно появилось после изучения Общегородского плана по подготовке праздничных мероприятий.

Напомним, изначально врио главы комитета по культуре Федор Болтин говорил, что ни метро, ни наземный транспорт в Новый год работать не будут, поскольку городские власти не планируют никаких гуляний. Однако затем губернатор Александр Беглов заявил, что «транспорт будет работать в ночное время».

Накануне губернатор внес изменения в 121-е постановление, которое определяет антиковидные ограничения в городе. На новогоднюю ночь снят комендантский час для общепита, а введение QR-кодов для него и ретейлеров отложено на 2 января. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Kostyn
Коллеги, ну что за дела?... Ну оставьте вы общественный транспорт людям на Новый год! Далеко не у всех есть деньги на такси, тем более по новогодним тарифам, или вы хотите, чтобы разгоряченные люди бродили по городу?... Тогда не жалуйтесь на правонарушений и преступлений в новогоднюю ночь! Вы сами отрезаете пути отхода людям в новогоднюю ночь!
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