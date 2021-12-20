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«Можно будет погулять». Власти Петербурга передумали: транспорт будет работать в новогоднюю ночь

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В новогоднюю ночь общественный транспорт Петербурга будет работать. Об этом 20 декабря заявил губернатор Александр Беглов, передает телеканал «Санкт-Петербург».

«Транспорт будет работать в ночное время. Мы сейчас принимаем это решение, поэтому можно будет погулять и на Дворцовой площади, и на других площадях нашего города», — сказал Беглов.

Отметим, ранее врио главы комитета по культуре Федор Болтин говорил, что ни метро, ни наземный транспорт в Новый год работать не будут, поскольку городские власти не планируют никаких гуляний. Перекрывать Невский проспект и ограничивать подступы к Дворцовой площади, как это делали ранее, тоже не собирались.

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Комментарии (10)

Хауаю
Гулять-так гулять!
3 жетона и сдачи не надо)
Daster
Любят передумывать
262224921
Фух! С вирусом Смольный договорился! Обещал в новогоднюю ночь не передаваться .
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