«Можно будет погулять». Власти Петербурга передумали: транспорт будет работать в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь общественный транспорт Петербурга будет работать. Об этом 20 декабря заявил губернатор Александр Беглов, передает телеканал «Санкт-Петербург».



«Транспорт будет работать в ночное время. Мы сейчас принимаем это решение, поэтому можно будет погулять и на Дворцовой площади, и на других площадях нашего города», — сказал Беглов.



Отметим, ранее врио главы комитета по культуре Федор Болтин говорил, что ни метро, ни наземный транспорт в Новый год работать не будут, поскольку городские власти не планируют никаких гуляний. Перекрывать Невский проспект и ограничивать подступы к Дворцовой площади, как это делали ранее, тоже не собирались.

