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Спасшаяся из горевшей на Брянцева квартиры боец ММА показала ужасающие последствия пожара

Владелица комнаты в квартире, горевшей на улице Брянцева, 15 в Петербурге 22 декабря, поделилась подробностями происшествия. По словам Анны Руденко, когда огонь вспыхнул, она находилась дома, но успела вовремя выйти.

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Предварительно, добавила женщина, ЧП произошло из-за возгорания проводки. Конкретная причина пока неизвестна. Горожанка засняла на видео последствия недавнего пожара.

На данный момент Руденко находится в квартире матери вместе с двумя сыновьями.

Анна Руденко

Хозяйке жилплощади четыре дня назад исполнилось 34 года, женщина занимается смешанными боевыми искусствами, в ММА она пришла шесть лет назад. В прошлом году она стала чемпионкой организации GFC, завоевав титул в противостоянии с Ксенией Лачковой.

«Фонтанка» писала, что квартиру, вспыхнувшую в Калининском районе Петербурга, тушили четыре расчета. Люди спускались с пожарной лестницы вместе с детьми и мяукающими кошками, а спасатели не могли применить свои лестницы из-за припаркованных автомобилей.

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Комментарии (2)

Владислав М
История про то, как пожабиться на качественную электрику и попасть на полный ремонт квартиры.
Ну и угадаю с первого раза, если скажу, что в квартире не было никаких средств пожаротушения, сигнализации и средств спасения при пожаре.
ДуремарСПб.
Какой то сюр.Боец ММааа,пожар,кошки.
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