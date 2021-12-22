Спасшаяся из горевшей на Брянцева квартиры боец ММА показала ужасающие последствия пожара

Хозяйке жилплощади четыре дня назад исполнилось 34 года, женщина занимается смешанными боевыми искусствами, в ММА она пришла шесть лет назад. В прошлом году она стала чемпионкой организации GFC, завоевав титул в противостоянии с Ксенией Лачковой.



«Фонтанка» писала, что квартиру, вспыхнувшую в Калининском районе Петербурга, тушили четыре расчета. Люди спускались с пожарной лестницы вместе с детьми и мяукающими кошками, а спасатели не могли применить свои лестницы из-за припаркованных автомобилей.

