«Человеку не понравилось, что мы разговаривали с его дамами». МВД показало избивших фигуриста Соловьева

МВД показало видео допроса двух подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева в Москве.
Один из задержанных говорить с полицейскими без адвоката отказался. Второй же поделился своей версией событий. Говорит, что конфликт не получилось разрешить словами.
ГУ МВД России по г. Москве
«Человеку не понравилось, что мы разговаривали с его дамами <…> Ударил [первым] мой друг, а толкнул потерпевший. После того, как первый раз ударили, у нас получилось словесно это все разрешить, но потом я находился в метрах пяти от этого, и снова прилетело несколько ударов. Потом у нас снова получилось это все словесно решить, но потерпевший решил вызвать сотрудников [полиции]», — сказал подозреваемый.
Тем не менее оба раскаялись в содеянном. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Ранее девушка фигуриста, чемпионка Европы по кёрлингу Анна Сидорова, рассказала, что состояние Соловьева по-прежнему сложное, он находится в больнице, у него не прекращаются головные боли.