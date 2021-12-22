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«Человеку не понравилось, что мы разговаривали с его дамами». МВД показало избивших фигуриста Соловьева

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МВД показало видео допроса двух подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева в Москве.

Один из задержанных говорить с полицейскими без адвоката отказался. Второй же поделился своей версией событий. Говорит, что конфликт не получилось разрешить словами.

ГУ МВД России по г. Москве

«Человеку не понравилось, что мы разговаривали с его дамами <…> Ударил [первым] мой друг, а толкнул потерпевший. После того, как первый раз ударили, у нас получилось словесно это все разрешить, но потом я находился в метрах пяти от этого, и снова прилетело несколько ударов. Потом у нас снова получилось это все словесно решить, но потерпевший решил вызвать сотрудников [полиции]», — сказал подозреваемый.

Тем не менее оба раскаялись в содеянном. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее девушка фигуриста, чемпионка Европы по кёрлингу Анна Сидорова, рассказала, что состояние Соловьева по-прежнему сложное, он находится в больнице, у него не прекращаются головные боли.

На олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева напали в Москве в ночь на 21 декабря. Он заступился за свою девушку, чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Фигурист с травмой головы находится в нейрохирургии, ему будут делать повторную томографию. Менеджер фигуриста заявляла, что у него точно есть сотрясение мозга, многочисленные ушибы и внутренние повреждения. Сообщалось, что нападавшими оказались 18-летние первокурсники юридических факультетов столичных вузов, приехавшие из Читы.

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Комментарии (9)

DimDimych
А у этого Соловьева головные боли, может, по другой причине не прекращаются? Не думаю, что они из театра посреди ночи возвращались.
altnec
Прилетели самолетным ходом.
stavrosmarauder
Владислав Смирнов и Владислав Яковцев не заслуживают покушения на убийство, они же не кавказцы там
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