«Человеку не понравилось, что мы разговаривали с его дамами». МВД показало избивших фигуриста Соловьева

Один из задержанных говорить с полицейскими без адвоката отказался. Второй же поделился своей версией событий. Говорит, что конфликт не получилось разрешить словами.

«Человеку не понравилось, что мы разговаривали с его дамами <…> Ударил [первым] мой друг, а толкнул потерпевший. После того, как первый раз ударили, у нас получилось словесно это все разрешить, но потом я находился в метрах пяти от этого, и снова прилетело несколько ударов. Потом у нас снова получилось это все словесно решить, но потерпевший решил вызвать сотрудников [полиции]», — сказал подозреваемый.

