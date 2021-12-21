Подозреваемых в избиении чемпиона Соловьёва задержали не сразу

Подозреваемые в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева в Москве 21 декабря доставлены в отдел полиции. Их двое. Спортсмен, по его словам, незнаком с ними.
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МВД, подозреваемых поймали не сразу. Полиция начала поиск после получения телефонограммы из больницы о том, что к ним доставлен 32-летний мужчина с травмами.
«Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции», — рассказали агентству в главке.
Обстоятельства произошедшего выясняются. «Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», — заверили в пресс-службе.
Как писала «Фонтанка» ранее, Соловьева избили в Москве в ночь на 21 декабря. Он заступился за свою девушку, чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. «Я пока лично не разговаривала с лечащим врачом, только звонила в диспетчерскую и в ординаторскую, но подробностей никаких не говорили. Из того, что сказали: состояние средней тяжести и тяжелая травма головы. Госпитализация была необходима»,— рассказала она «Коммерсанту».
Фигурист с травмой головы находится в нейрохирургии, рассказала ТАСС менеджер спортсмена Елена Болотова. «Ему будут делать повторную томографию. Точно есть сотрясение мозга, многочисленные ушибы и внутренние повреждения, сейчас врачи должны провести дополнительные процедуры. Состояние оценивается как среднетяжелое, Дима в сознании. Неизвестно, сколько он в больнице пробудет, как пройдет реабилитация, никаких сроков по восстановлению и выписки пока нет», — сообщила Болотова.
Baza опубликовала полное видео конфликта, который произошел возле столичного караоке-бара. Судя по записям камер видеонаблюдения, Соловьев отреагировал на слова одного из оппонентов в адрес Сидоровой, толкнув его в грудь. После этого в конфликт вмешались еще двое, и в итоге фигуриста избили ногами.