Подозреваемых в избиении чемпиона Соловьёва задержали не сразу

Подозреваемые в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева в Москве 21 декабря доставлены в отдел полиции. Их двое. Спортсмен, по его словам, незнаком с ними.



Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МВД, подозреваемых поймали не сразу. Полиция начала поиск после получения телефонограммы из больницы о том, что к ним доставлен 32-летний мужчина с травмами.



«Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции», — рассказали агентству в главке.

