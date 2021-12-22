Это «синема-штамм». Как кинотеатры восстали против коронавирусной политики Смольного

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Под конец второго сезона пандемии коронавируса случился неожиданный сюжетный поворот. Власти Петербурга впервые согласились на публичные офлайновые дебаты с бизнесом и горожанами о подходе к коронавирусным ограничениям. Встреча прошла 22 декабря в кинотеатре «Мираж Синема Озерки». Но развязка, вероятно, перенесется на следующий сезон. Чиновники обещают подумать над послаблениями, деятели «важнейшего из искусств» теряют терпение и подумывают ввести в список действующих лиц прокуратуру.

Изначально на встрече был заявлен широкий круг «ответчиков». Так, ожидались лично глава Роспотребнадзора Северной столицы Наталия Башкетова, культурный вице-губернатор Борис Пиотровский, чей телеграм-канал в последнее время стал главным вестником 121-го коронавирусного постановления, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, а также глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик. Но в итоге держать ответ перед бизнесом пришли только врио главы комитета по культуре Федор Болтин и бизнес-омбудсмен Александр Абросимов в качестве медиатора.



По словам гендиректора сети «Мираж Синема» Виктора Рудмана, к публичным дебатам прибегли как к последней мере. «Хотели продемонстрировать, на каком финансовом и моральном дне мы оказались», — сказал он.



Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Глубину дна в цифрах продемонстрировала директор по маркетингу сети Ирина Корнева. С ноября кинотеатры Петербурга работают в covid-free режиме (пускают только зрителей с QR-кодами), при этом с них не были сняты другие ограничения — работа до 23:00, заполняемость 50%, сохраняется и требование согласовывать каждый сеанс, напомнила она.

В итоге в ноябре по сравнению с октябрем после ввода QR-кодов число посетителей снизилось на 75%. Иногда показы приходится отменять или крутить фильмы для одного зрителя. Самих сеансов стало меньше: из-за ограничений на ночную работу кинотеатр должен выпроводить всех посетителей и закрыться в 23.00. Как результат, выручка упала на 76%. Прокатные компании уже начинают думать о том, чтобы не выводить фильмы в прокат, а сразу выпускать на стриминговых сервисах. А сами сети кинотеатров получают в социальных сетях массу негатива от зрителей, которые не могут по разным причинам получить QR-коды и попасть в кино.



«Финансовая подушка» бизнеса истощена «практически в ноль», заявил Виктор Рудман. Крупные сети в этом году не получили поддержки от государства, скидки от арендодателей убытков не покрывают, а новые кредиты будут уже губительным для бизнеса. Если ограничения не снимут, при отрицательной рентабельности кинотеатры будут вынуждены или закрыться, или сменить владельцев. «Новый год мы еще как-то протянем, что будет после, боюсь даже подумать», — отметил топ-менеджер.

Представители сетей «Киноград» и Cinema GRAND PALACE подтвердили, что находятся в схожей ситуации. Владельцы кинотеатров написали несколько писем губернатору Александру Беглову, но никакой реакции не последовало, заявил Виктор Рудман.

Остро ощущать несправедливость предпринимателей заставляет тот факт, что в других регионах ограничений для кинотеатров или вообще нет, или им предоставлен выбор. Например, Москва работает без QR-кодов, в Нижнем Новгороде можно пускать зрителей по QR-кодам со 100-процентной заполняемостью или без них, но с заполняемостью в 60%. В Европе, если власти вводят ограничения, то для всех отраслей, а бизнесу сполна компенсируют убытки. В Петербурге же свободно работают промышленные предприятия, транспорт, и даже рестораны и магазины получают отсрочки на введение QR-кодов. Единственное же смягчение, которое пока удалось получить кинотеатрам, — это увеличение допустимой заполняемости с 50 до 75% с 1 января.



Но если QR-коды так эффективны для борьбы с вирусом, как говорят власти, для чего все остальные ограничения? — поинтересовался директор Cinema GRAND PALACE Константин Образцов. Разве что в кинотеатрах Северной столицы гуляет особенно опасный «синема-штамм», пошутил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Власти никак не объясняют логику запретов, вместо этого играя с бизнесом в пинг-понг.

«Федеральные власти говорят, что регионы решают. Регионы говорят: «Мы не решаем, есть указания сверху», — прокомментировал Олег Березин. При этом Смольный объясняет свои решения позицией Роспотребнадзора, но санитарное ведомство также не берет ответственность, говоря, что это губернатор принимает решения. «Никто ни за что не отвечает», — резюмировал он.

Держать ответ за коллег пришлось врио главы комитета по культуре Федору Болтину. Сидя под экраном с перечеркнутым QR-кодом, чиновник сразу оговорился, что не может подробно комментировать медицинскую составляющую. Он признал, что сам вакцинировался, а потом заболел. Но прививка помогла перенести болезнь в легкой форме, уверен Федор Болтин. QR-коды позволяют минимизировать распространение вируса. Он привел пример, как в одном из учреждений культуры посетитель вместо QR-кода показал ПЦР, причем «положительный вчерашней свежести». «Сколько бы человек после этого заболели?» — поинтересовался Федор Болтин. Так что ограничения по иммунному статусу — «единственная понятная система, по которой мы можем работать», заявил он.



На это кинотеатры возразили, что не всегда могут воспрепятствовать проходу в кинозал людей без QR-кода. Иногда посетитель просто отталкивает сотрудника, а приезжающая на вызов полиция ограничивается воспитательной беседой. Права требовать паспорт для проверки подлинности ковидного сертификата у работников кинотеатров тоже нет.

Федор Болтин пообещал, что городские власти попросят ГУ МВД усилить работу с личным составом и предложил бизнесу сигнализировать о конфликтных ситуациях. По его словам, после введения QR-кодов в учреждениях культуры от горожан поступают и положительные отзывы. Посетители «признательны, что получают безопасный досуг», сказал он. По мнению Болтина, театры и кинотеатры должны гордиться тем, что они являются самыми безопасными учреждениями.

Сомнение в логике коронавирусных запретов были и у приглашенных на встречу зрителей. Так, Мария Смирнова рассказала, что переболела COVID-19 без обращения к врачу и не может получить QR-код. Делать прививку она считает лишним, так как имеет антитела, а также не уверена, что дополнительная иммунизация позитивно отразится на ее здоровье. Девушка также выразила сомнение в том, что ограничение в правах непривитых поможет сдержать распространение пандемии. «Человек с кодом точно так же может заболевать. И его наличие не гарантирует, что человек в данный момент здоров». По словам Марии Смирновой, она — киноман, но не может в последние несколько месяцев сходить в кино. «Почему мне не дают выбирать: вакцинироваться, переболеть или умирать? Почему вот так нас делят?» — заявила она.



Работа над присвоением QR-кодов переболевшим неофициально идет на федеральном уровне, напомнил Болтин. Бизнес-омбудсмен Александр Абросимов предложил зрительнице думать не только о себе, но и об окружающих. Но бизнес действительно на грани разорения, признал он. По его мнению, городским властям следует обратиться в администрацию президента за разъяснениями об ограничениях работы после 23:00, которые прописаны в поручениях регионам.

Потери несут не только кинотеатры, но и крупные концертные площадки, для которых ограничение на 1 500 зрителей делает бизнес нерентабельным, парировал Болтин. Если отменить ограничения одному бизнесу, то такие же мысли возникнут и у других. «Если кинотеатрам не нужны QR-коды, то для концертов, музеев они нужны?» — спросил чиновник. «Уберите совсем! Чего нас лбами сталкивать?» — возразил Олег Березин.

Федор Болтин напомнил, что кинотеатрам с 1 января уже разрешили работать с 75-процентной заполняемостью. Время работы им могут в ближайшее время продлить через разъяснения в методических рекомендациях, как это сделали для ресторанов. Также правительство Петербурга ведёт работу по возобновлению работы больших площадок с заполнением 50%. Смольный открыт к другим предложениям. «Если будут тезисные мысли по итогам встречи, [присылайте] возьмём в работу», — заявил он. Но отменить все ограничения все равно нельзя: иначе люди расслабятся, перестанут вакцинироваться и носить маски, предупредил чиновник.



Но промедление смерти подобно, считают владельцы кинотеатров. По словам Виктора Рудмана, кассовые сборы по сравнению с 2019 годом упали почти в два раза — с 4,6 млрд до 2,8 млрд рублей. Но Федор Болтин, которому была адресована эта реплика, покинул зал, не дослушав конца фразы.

Если городские власти не услышат бизнес и не снимут хотя бы часть запретов, владельцы кинотеатров оставляют за собой право обратиться в прокуратуру, заявил Олег Березин. Введение жестких ограничений в одной отрасли при относительной свободе в других «начинает наводить на мысли, нет ли здесь тайного умысла», сказал он. Бенефициаром запретов для кинотеатров, по мнению Березина, могут стать, к примеру, онлайн-кинотеатры и другие виды бизнеса, которые заинтересованы, чтобы люди потратили деньги у них.

От властей ждут если не послаблений, то более ощутимой поддержки. «Если ты ограничиваешь деятельность, заплати за это. Или прямо скажите: продайте ваш бизнес, мы его национализируем, это тоже вариант», — сказал он. По словам главы ассоциации, если власти в ближайшее время не сменят политику, больше половины кинотеатров Петербурга или станут государственными, или перейдут, к примеру, в руки ТЦ.

В конце концов важно думать не только о физическом здоровье населения, но и о психическом. А «важнейшее из искусств» является как раз таким лекарем, подчеркнул Олег Березин.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

