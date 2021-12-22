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Смольный прорабатывает дополнительные меры смягчения коронавирусных ограничений

Власти Петербурга разрабатывают дополнительные меры смягчения коронавирусных ограничений для учреждений культуры. Об этом заявил 22 декабря врио главы комитета по культуре Федор Болтин. В частности, Смольный может продлить время работы кинотеатров после 23:00.

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«Сейчас мы находимся в состоянии определения юридической модели, как дать возможность сделать более поздние сеансы, не нарушая федеральных законов», — отметил Болтин.

Один из вариантов — прописать это через методические рекомендации, через которые уже продлили работу ресторанам до 24:00.

Сегодня были внесены изменения в 121-е постановление, которые позволили кинотеатрам работать с заполняемостью 75% с 1 января, а не 50%, как сейчас.

Также правительство Петербурга ведёт работу по возобновлению работы больших площадок с заполнением 50%. Здесь будет применяться опыт чемпионата Европы по футболу. «Их можно транслировать не только в область спорта, но и культуры и других мероприятий», — сказал Фёдор Болтин.

Ранее стало известно, что власти Петербурга разрешили барам и ресторанам работать в новогоднюю ночь. Подробнее о новых правилах — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

gramm
В заголовках на Ф. занятно смотрится соседство :
1. "Петербург продолжает удерживать первое место в стране по заболеваемости коронавирусом. Количество случаев растет".
2. " Смольный прорабатывает дополнительные меры смягчения коронавирусных ограничений",
тов
Никакой пандемии нет. Нет даже эпидемии.

Алые паруса, новый год и все в порядке.

Только дураки могут всё это воспринимать всерьез и вводить себе в кровь неизвестные вещества.
angel of death
1 апчхи и спектакль можно отменять =)
занавес =)
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