Смольный прорабатывает дополнительные меры смягчения коронавирусных ограничений

«Сейчас мы находимся в состоянии определения юридической модели, как дать возможность сделать более поздние сеансы, не нарушая федеральных законов», — отметил Болтин.



Один из вариантов — прописать это через методические рекомендации, через которые уже продлили работу ресторанам до 24:00.



Сегодня были внесены изменения в 121-е постановление, которые позволили кинотеатрам работать с заполняемостью 75% с 1 января, а не 50%, как сейчас.



Также правительство Петербурга ведёт работу по возобновлению работы больших площадок с заполнением 50%. Здесь будет применяться опыт чемпионата Европы по футболу. «Их можно транслировать не только в область спорта, но и культуры и других мероприятий», — сказал Фёдор Болтин.

