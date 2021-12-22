Барам и ресторанам Петербурга разрешили работать в новогоднюю ночь. QR-коды опять сдвигаются

Как следует из документа, в новогоднюю ночь предприятия общественного питания смогут работать без ограничений по времени. Действие ограничения на ночную работу приостанавливается с 23:00 31 декабря до 06:00 1 января.
QR-коды в общепите и ретейле начнут действовать со 2 января, а не с 27 декабря, как планировалось ранее. Посещать рестораны и магазины можно будет только гражданам, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод.
Послабления дали и кинотеатрам. С 1 января наполняемость кинозалов увеличивается с 50% до 75%. Также в постановлении уточняется срок действия отрицательного ПЦР-теста. Теперь он определяется от времени получения результата и составляет 48 часов.
Граждане, перенесшие заболевание COVID-19, смогут посещать мероприятия и объекты с ограниченным доступом при наличии действующих документов, предусмотренных в приказе Минздрава от 12.11.2021 № 1053н и подтверждающих факт перенесенного заболевания.