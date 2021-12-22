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В Петербурге правят закон о бюджетном процессе. Смольный сулит ускорение строительства «социалки», депутаты говорят об «убийстве» АИП

В Петербурге корректируется закон о бюджетном процессе. Его пользу в Смольном объясняют так: город сможет более оперативно добавлять и исключать объекты адресной инвестиционной программы. Соответствующую инициативу депутаты Заксобрания на заседании 22 декабря поддержали в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки». Оппозиция жестко раскритиковала инициативу.

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«За» проголосовали 39 депутатов, «против» — семеро, трое воздержались.

Яблочник Борис Вишневский пытался убедить коллег, что принимать законопроект нельзя. Он пояснил, что депутаты Заксобрания первого созыва добились, чтобы парламент мог контролировать адресную программу. «Предлагается от этого отказаться, развязать руки. Константин Эдуардович [Сухенко] говорит про точечные изменения в адресной инвестиционной программе. Где гарантии, что изменения точечные? Если изменения точечные — точечно вносите законы», — сказал депутат.

Справоросс Михаил Амосов заявил, что расценивает законопроект как «шаг к ниспровержению основ бюджетного процесса». «Это фактическая отмена адресной инвестиционной программы», — добавил он и подчеркнул, что фракция будет голосовать против.

Коммунист Ирина Иванова напомнила, что за последние 10 лет адресная программа исполнялась плохо. Депутат констатировала, что возможности оперативно решить некоторые вопросы по объектам действительно нет. Она сказала, что проголосует «за», и обратилась к коллегам: теперь спрашивать за неисполнение программы можно будет с губернатора, так как вся ответственность будет на исполнительной власти.

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Комментарии (1)

angel of death
цитирую: - "спрашивать за неисполнение программы можно будет с губернатора"

т.е. я правильно понимаю, в 3 часа ночи приезжаете к нему домой, будите его, и начинаете спрашивать? LOL =)
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