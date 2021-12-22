В Петербурге правят закон о бюджетном процессе. Смольный сулит ускорение строительства «социалки», депутаты говорят об «убийстве» АИП

Яблочник Борис Вишневский пытался убедить коллег, что принимать законопроект нельзя. Он пояснил, что депутаты Заксобрания первого созыва добились, чтобы парламент мог контролировать адресную программу. «Предлагается от этого отказаться, развязать руки. Константин Эдуардович [Сухенко] говорит про точечные изменения в адресной инвестиционной программе. Где гарантии, что изменения точечные? Если изменения точечные — точечно вносите законы», — сказал депутат.

Справоросс Михаил Амосов заявил, что расценивает законопроект как «шаг к ниспровержению основ бюджетного процесса». «Это фактическая отмена адресной инвестиционной программы», — добавил он и подчеркнул, что фракция будет голосовать против.

Коммунист Ирина Иванова напомнила, что за последние 10 лет адресная программа исполнялась плохо. Депутат констатировала, что возможности оперативно решить некоторые вопросы по объектам действительно нет. Она сказала, что проголосует «за», и обратилась к коллегам: теперь спрашивать за неисполнение программы можно будет с губернатора, так как вся ответственность будет на исполнительной власти.